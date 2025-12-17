Connect with us

Produsele alimentare ar putea avea două date de valabilitate distincte. Un nou sistem de etichetare, propus de comercianți

acum 2 ore

Produsele alimentare ar putea avea două date de valabilitate distincte. Comercianții din România propun o schimbare majoră în modul în care sunt etichetate produsele alimentare. Se propune astfel introducerea a două date de valabilitate distincte: data limită până la care produsul respectiv poate fi vândut în magazine și data limită până la care produsul este bun de consum. 

Potrivit specialiștilor, sistemul actual de etichetare a produselor alimentare, bazat exclusiv pe data expirării, creează bariere în calea reducerii risipei alimentare, limitând atât vânzarea cu discount, cât și posibilitatea de a dona alimente care sunt încă sigure pentru consum.

Problema a fost ridicată de specialiști în cadrul dezbaterii „România la raft”, organizată de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării, potrivit Agerpres.

Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), consideră că modelul actual de etichetare este insuficient și propune o reformă semnificativă.

Ideea centrală vizează separarea clară între momentul până la care un produs poate fi comercializat și perioada în care acesta rămâne sigur pentru consum.

Potrivit acestei viziuni, pe etichetele produselor ar trebui să figureze două informații distincte:

  • data limită pentru comercializare în magazine;
  • data până la care produsul poate fi consumat în siguranță.

Această abordare ar permite magazinelor să reducă prețurile la produse aproape de termenul de comercializare, fără ca consumatorii să fie descurajați de ideea că alimentele expiră imediat.

Paradoxul promoțiilor și al donațiilor

Sistemul actual creează situații paradoxale care contribuie direct la risipă. Atunci când retailerii aplică reduceri de 50% la produse care expiră în curând, consumatorii ezită să le achiziționeze, temându-se că nu vor reuși să le consume înainte de data expirării.

Un client nu va cumpăra cinci conserve dacă acestea expiră a doua zi, chiar dacă sunt la jumătate de preț.

Mai problematică este situația donațiilor. Legislația actuală interzice comercializarea produselor după data expirării, ceea ce înseamnă că acestea nu pot fi donate nici către aziluri de bătrâni sau alte instituții sociale, chiar dacă sunt încă perfect comestibile.

Dacă ar exista o perioadă clară în care produsul rămâne sigur pentru consum după încheierea perioadei de comercializare, aceste alimente ar putea ajunge la cei care au nevoie, în loc să fie aruncate.

Modelul belgian: trei date de expirare, pentru mai multă claritate

România nu ar fi prima țară care adoptă un astfel de sistem.

Ștefan Pădure, președintele Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), a atras atenția asupra modelului belgian, unde pe etichetele produselor alimentare figurează trei date diferite.

În Belgia, sistemul funcționează astfel: pe baza testelor de laborator se stabilește o perioadă în care produsul își menține proprietățile optime.

Jumătate din această perioadă este destinată comercializării la preț normal, urmată de o fereastră în care produsul poate fi vândut cu preț redus.

În ultima parte a perioadei de valabilitate, alimentele pot fi direcționate către consumul colectiv, toate aceste operațiuni fiind deductibile fiscal - un stimulent important pentru comercianți.

Impactul economic și social al reformei

Implementarea unui sistem de etichetare mai nuanțat ar avea multiple beneficii. Pe lângă reducerea risipei alimentare, ar crea oportunități pentru comercianți de a valorifica produsele aflate aproape de termenul de comercializare, fie prin vânzări promoționale, fie prin donații.

Consumatorii ar beneficia de prețuri mai mici și de o mai mare siguranță în deciziile de cumpărare, știind exact cât timp mai pot păstra în siguranță alimentele achiziționate.

sursa: agerpres

