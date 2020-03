Programul Rabla Plus 2020 a intrat în vigoare. Mașinile cumpărate prin program NU pot fi vândute în primul an

Programul prin care cei interesați pot primi bani de la stat pentru a-și cumpăra mașini electrice sau hibride, respectiv Rabla Plus, se va desfășura și în acest an, potrivit unui ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Ediția din acest an a programului vine și cu o serie de noutăți, printre care și interdicția de a vinde vehiculul cumpărat prin program timp de un an.

Cei interesați să-și cumpere mașini noi pur electrice sau electrice hibride pot cere de la stat, în funcție de caracteristicile mașinii care urmează să fie cumpărată, ecotichete de până la 45.000 de lei, prin programul Rabla Plus.

”Autovehiculele noi achiziționate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, nu vor fi înstrăinate timp de un an de la data dobândirii ori pe durata integrală a contractului de leasing” – Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, din 27.02.2020

Prevederile sunt în vigoare de la data de 3 martie 2020.

Față de edițiile anterioare, programul Rabla Plus din acest an aduce și câteva noutăți. Mai exact, vorbim aici despre faptul că mașinile cumpărate prin intermediul acestui program nu vor putea fi vândute în primul an de la cumpărare, dar și despre faptul că, din acest an, prin programul Rabla Plus se vor putea cumpăra și motociclete electrice.

În rest, ca și în anii trecuți, cei ce vor dori să-și cumpere mașini puțin poluante vor putea cere de la stat 20.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de vânzare, pentru un autovehicul nou electric hibrid (cu emisii de CO2 mai mici de 50 g/km) sau 45.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru mașini pur electrice.

Persoanele fizice care vor opta pentru cumpărarea unei motociclete electrice vor putea cere de la autorități maximum 3.500 de lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare al acesteia.

Sursă: Avocatnet.ro

TOP articole in ultimele zile