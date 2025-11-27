Bani livrați pentru tichetele de energie. Peste 680.000 de români primesc banii pentru octombrie

Bani livrați pentru tichetele de energie: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 680.057 de beneficiari ai tichetului de energie, reprezentând ajutor pentru facturile aferente lunii octombrie 2025.

Potrivit unui comunicat al Agenției, citat de Agerpres, valoarea totală a acestor plăți depășește 34 de milioane de lei.

Beneficiarii eligibili se pot prezenta la oficiile poștale cu factura emisă de furnizorul de energie și pot utiliza banii intrați în conturile de mandat pentru plata consumului de energie electrică din luna octombrie, precizează ANPIS.

”Sprijinul financiar este disponibil până la 31 martie 2026, iar cererile pentru tichetul de energie pot fi depuse în orice moment, fie online pe platforma informatică EPIDS, fie în format fizic, la primării sau la oficiile poștale.

Plata facturii se face doar la oficiile poștale în baza facturii emise de furnizorul de energie electrică”, se menționează în comunicat.

Românii primesc tichete de energie pentru a îi sprijini să facă față creșterii costurilor la energie (electricitate, gaze, încălzire, lemne etc.), în special în sezonul rece.

Aceste tichete sunt acordate persoanelor vulnerabile, adică celor cu venituri mici, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități sau familiilor aflate în situații dificile.

