Connect with us

Actualitate

Bani livrați pentru tichetele de energie. Peste 680.000 de români primesc banii pentru octombrie

Publicat

acum 2 ore

Bani livrați pentru tichetele de energie: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 680.057 de beneficiari ai tichetului de energie, reprezentând ajutor pentru facturile aferente lunii octombrie 2025.

Potrivit unui comunicat al Agenției, citat de Agerpres, valoarea totală a acestor plăți depășește 34 de milioane de lei.

Beneficiarii eligibili se pot prezenta la oficiile poștale cu factura emisă de furnizorul de energie și pot utiliza banii intrați în conturile de mandat pentru plata consumului de energie electrică din luna octombrie, precizează ANPIS.

”Sprijinul financiar este disponibil până la 31 martie 2026, iar cererile pentru tichetul de energie pot fi depuse în orice moment, fie online pe platforma informatică EPIDS, fie în format fizic, la primării sau la oficiile poștale.

Plata facturii se face doar la oficiile poștale în baza facturii emise de furnizorul de energie electrică”, se menționează în comunicat.

Românii primesc tichete de energie pentru a îi sprijini să facă față creșterii costurilor la energie (electricitate, gaze, încălzire, lemne etc.), în special în sezonul rece.

Aceste tichete sunt acordate persoanelor vulnerabile, adică celor cu venituri mici, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități sau familiilor aflate în situații dificile.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 46 de minute

PARADĂ cu peste 1.000 de militari, vehicule de luptă, elicoptere și avioane F16, de 1 Decembrie, la Alba Iulia. PROGRAM
Abrudacum 2 ore

Lansări și prezentări de carte la Abrud. Eveniment dedicat importanței Zilei de 1 Decembrie 1918
Actualitateacum 2 ore

Bani livrați pentru tichetele de energie. Peste 680.000 de români primesc banii pentru octombrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Administrațieacum 6 ore

FOTO: Sediile a două grădinițe din Alba Iulia au fost modernizate pentru eficiență energetică. Lucrări de peste 11,7 milioane lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Bani livrați pentru tichetele de energie. Peste 680.000 de români primesc banii pentru octombrie
bani pensii
Economieacum 5 ore

Start Up Nation 2025: termen prelungit pentru înscrieri în cadrul programului. Anunțul Ministerului Economiei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 3 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Evenimentacum o zi

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

majorat alba mall castigatori tombola aniversare
Evenimentacum 3 ore

Ultimele zile în care poți participa la Tombola Majoratului Alba Mall (P)
Evenimentacum 4 ore

Expoziție la Museikon Alba Iulia: ”Poemele Neuitării”, fotografia etnografică reconstitutivă a artistului fotograf,Vasile Sârb
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 2 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 3 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum o zi

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Regulament olimpiade școlare 2026: care este punctajul minim pentru calificarea la etapa națională. Condiții noi pentru elevi
Educațieacum 19 ore

Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la cursuri. Calendar
Mai mult din Educatie