Start Up Nation 2025: termen prelungit pentru înscrieri în cadrul programului. Anunțul Ministerului Economiei

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță prelungirea termenului de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „Start-Up Nation – România”.

Modificarea a fost aprobată prin Ordinul ministrului nr. 2338 din 21 noiembrie 2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 1091/26.11.2025.

”Cursurile de formare antreprenorială, finanțate prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, sunt încă în desfășurare. Din acest motiv, termenul inițial – maximum 45 de zile pentru depunerea cererilor de finanțare – era insuficient pentru asigurarea de șanse egale tuturor absolvenților de cursuri antreprenoriale, precum și pentru oferirea unei perioade de timp în care aceștia să-și deschidă noi întreprinderi cu care să participe la finanțare”, a anunțat ministerul, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, pentru dobândirea de competențe antreprenoriale în cadrul Modulului 1 și Modulului 3, platforma de înscriere va rămâne deschisă timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere și până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere. Există posibilitatea de prelungire a termenului, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la terminarea ultimului curs de formare.

Programul oferă acces la granturi IMM de până la 250.000 de lei. Persoanele fizice se înscriu pentru cursuri de antreprenoriat, iar ulterior își pot deschide firme. Noile persoane juridice înființate astfel pot să aplice pentru finanțările menționate. Termenul inițial pentru înscrieri era 3 decembrie, însă numărul solicitanților înregistrat până în noiembrie era unul modest, potrivit startupcafe.ro

