Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la cursuri. Calendar

Vacanța de iarnă 2025–2026: elevii intră în vacanța sărbătorilor de iarnă, din 20 decembrie. Ultima zi de cursuri va fi vineri, 19 decembrie.

Vor avea 19 zile libere, perioadă ce include sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.

Elevii se întorc la cursuri miercuri, 8 ianuarie 2026, după zilele libere de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul (6-7 ianuarie).

Următoarea vacanță va fi cea din februarie-martie, de o săptămână, decisă de inspectorate. În Alba, va fi în 23 februarie – 1 martie.

Anul școlar este structurat pe cinci module de cursuri, alternate cu perioade de vacanță.

Calendar an școlar 2025-2026

cursuri: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025

vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025

cursuri: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025

vacanța de iarnă : de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026

: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026 cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026 sau vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare

vacanța de schi : o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 În Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie – 1 martie. AICI, perioada vacanței pe județe

: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare până vineri, 3 aprilie 2026 În Alba, cursurile încep din 2 martie

vacanța de primăvară : de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026

: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026 cursuri: miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Programele ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

