FOTO: Sediile a două grădinițe din Alba Iulia au fost modernizate pentru eficiență energetică. Lucrări de peste 11,7 milioane lei

Publicat

acum O oră

Sediile a două grădinițe din Alba Iulia au fost modernizate pentru creșterea eficienței energetice. Primăria a recepționat lucrările în valoare totală de peste 11,7 milioane lei.

Este vorba despre Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 și Grădinița cu Program Prelungit nr. 11.

Lucrările la cele două sedii au fost incluse în proiecte finanțate din PNRR.

Lucrări executate

Au fost derulate lucrări de:

  • izolare termică a clădirilor
  • reparații capitale a instalației de încălzire
  • reparații capitale a instalației de apă caldă menajeră
  • reparați capitale a instalației de iluminat (corpuri cu LED, cu consum redus de energie)
  • montare panouri fotovoltaice capabile să acopere aproximativ 40% din consumul anual al grădinițelor
  • montare unități descentralizate de ventilație, cu recuperare de căldură de 1000 mc
  • montare stații de încărcare pentru mașini electrice

Valoarea investițiilor

  • Proiect Grădinița cu Program Prelungit nr. 12: valoare totală nerambursabilă de 6.101.833,50 lei TVA inclus.
  • Proiect Grădinița cu Program Prelungit nr. 11: valoare totală nerambursabilă de 5.628.692,88 lei TVA inclus.

”Aceste investiții reprezintă o contribuție directă la îmbunătățirea condițiilor de învățare, de siguranță și de sănătate pentru copii și cadre didactice. Grădinița devine astfel un spațiu mai modern, mai eficient energetic și mai adaptat cerințelor de calitate ale educației actuale”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.

foto: Facebook/ Gabriel Pleșa

