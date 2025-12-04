Proiect pentru asfaltarea a șase străzi din satul Benic. Emiterea acordului de mediu, solicitat la ANMAP

Proiect pentru asfaltarea a șase străzi din satul Benic. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) – Direcția Județeană Alba a anunțat recent depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră în satul Benic, comuna Galda de Jos”.

Prin proiect se propune modernizarea a șase străzi din satul Benic, în lungime totală de 3.338 m.

Este vorba despre:

strada Becheru – 800 m

strada Crișan – 420 m

strada Meteșeasca – 850 m

strada Morii – 195 m

strada Bisericii – Tronson 1 – 801 m

strada Bisericii – Tronson 2 – 72 m

strada Primăverii – 200 m

Valoarea investiției este estimată la 5.000.183 de lei.

Potrivit documentației, prin modernizarea acestor străzi se va realiza creşterea standardului de viață a locuitorilor din Galda de Jos astfel:

asigurarea legăturii rapide dintre gospodării şi centrul civic al localității;

ameliorarea condițiilor de mediu prin diminuarea volumului de praf şi noxe produse de circulația vehiculelor;

ameliorarea condițiilor igienico – sanitare;

eliminarea vibrațiilor produse de mașinile grele care transportă material lemnos.

Asfaltarea străzilor va contribui de asemenea la creşterea interesului pentru terenurile din zonă, în perspectiva construirii unor noi locuinţe, în special fiind vizaţi tinerii din comună. Totodată se va realiza astfel infrastructura necesară dezvoltării potențialului turistic și a diferitelor activități economice.

