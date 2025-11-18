Proiect pentru modernizarea a peste 7 km de străzi, la Abrud. Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu Alba

Proiect pentru modernizarea a peste 7 km de străzi, la Abrud. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent luarea deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului – fără evaluarea impactului asupra mediului – pentru proiectul „Modernizare străzi în orașul Abrud, județul Alba”.

Potrivit documentației, străzile care fac obiectul prezentului proiect se află în intravilanul orașului Abrud și au o lungime propusă spre modernizare de 7.099 m și o suprafață carosabilă de 34.262 mp.

Prin proiect se urmărește reabilitarea a 30 străzi și tronsoane de străzi din oraşul Abrud. Este vorba despre:

Denumire stradă – Lungime (m), Lăţime parte carosabilă (m)

Gării – 252 m lungime, 4 – 5,50 m lățime

Dealului – 170 m lungime, 3 m lățime

Luncilor – 419 m lungime, 3 m lățime

Drajii – 132 m lungime, 3 – 5,50 lățime

Vâlcelelor – 122 m lungime, 3 m lățime

Ioan Slavici – 114 m lungime, 6 m lățime

Salcâmilor – 244 m lungime, 3 m lățime

Cetății – lot 1 – 205 m lungime, 3,50 – 4 m lățime

Tudor Vladimirescu – 169 m lățime, 3 m lățime

Stavar – 174 m, 2,75 m lățime

Stiurt lot 1 – 157 m lungime, 2,75 m lățime

Lt. Anca Virgil lot 1 – 215 m lungime, 3 m lățime

Lt. Anca Virgil lot 2 – 220 m lungime, 3 – 4 m lățime

Panduri – 158 m lungime, 3 – 3,5 m lățime

Gheorghe Doja – 97 m lungime 3,50 m lățime

Octavian Goga lot 2 – 210 m lungime, 2,75 m lățime

Mihail Sadoveanu – 48 m lungime, 2 m lățime

Oborului lot 1 – 185 m lungime, 3 – 6 m lățime

Oborului lot 2 – 105 m lungime, 3 m lățime

Seliste lot 4 – 570 m lungime, 3 – 4 m lățime

Nicolae Balceascu – 52 m lungime, 3 m lățime

Avram Iancu lot 1 spre Cabana Vest – 232 m lungime, 3,50 m lățime

Avram Iancu lot 2 spre Cabana Vest – 57 m lungime, 3,50 m lățime

Gura Cornei – 352 m lungime, 3,50 m lățime

Avram Iancu lot 3 – 103 m lungime, 3 m lățime

Avram Iancu lot 4 – 37 m lungime, 3 m lățime

Cristea lot 3 – 440 m lungime, 3 m lățime

Mecea lot 3 – 300 m lungime, 3 m lățime

Calea Bradului spre Borzesti (DC 157) – 1.521 m lungime, 3 m lățime

Cetății lot 2 – 39 m lungime, 2,75 m lățime

S-au proiectat trotuare cu lățimea de 1 m amplasate astfel:

Strada Drajii km. 0+000 – 0+132 partea stângă – 132 m lungime

Strada Ioan Slavici km. 0+000 – 0+114 partea stângă – 114 m lungime

Strada Vâlcelelor km. 0+000 – 0+122 partea dreaptă – 122 m lungime

Lungime totală a trotuarelor va fi de 368 m.

Sistemul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

Sistem rutier nou: 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică BA16; 5 cm strat de legatură din beton asfaltic BAD22,4; 15 cm strat de baza din piatră spartă; 30 cm strat de fundație din balast; 15 cm strat de forma din deșeuri de carieră;

Structură trotuare: lățimea de 1 m 6 cm pavaj pietonal prefabricat; 5 cm strat de nisip (sorturi 0-4 și 8-16)

15 cm strat din piatră spartă; 20 cm strat din balast;



