Abrud

Proiect pentru modernizarea a peste 7 km de străzi, la Abrud. Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu Alba

Publicat

acum 46 de secunde

Proiect pentru modernizarea a peste 7 km de străzi, la Abrud. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent luarea deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului – fără evaluarea impactului asupra mediului – pentru proiectul „Modernizare străzi în orașul Abrud, județul Alba”.

Potrivit documentației, străzile care fac obiectul prezentului proiect se află în intravilanul orașului Abrud și au o lungime propusă spre modernizare de 7.099 m și o suprafață carosabilă de 34.262 mp.

Prin proiect se urmărește reabilitarea a 30 străzi și tronsoane de străzi din oraşul Abrud. Este vorba despre:

Denumire stradă – Lungime (m), Lăţime parte carosabilă (m)

  • Gării – 252 m lungime, 4 – 5,50 m lățime
  • Dealului – 170 m lungime, 3 m lățime
  • Luncilor – 419 m lungime, 3 m lățime
  • Drajii – 132 m lungime, 3 – 5,50 lățime
  • Vâlcelelor – 122 m lungime, 3 m lățime
  • Ioan Slavici – 114 m lungime, 6 m lățime
  • Salcâmilor – 244 m lungime, 3 m lățime
  • Cetății – lot 1 – 205 m lungime, 3,50 – 4 m lățime
  • Tudor Vladimirescu – 169 m lățime, 3 m lățime
  • Stavar – 174 m, 2,75 m lățime
  • Stiurt lot 1 – 157 m lungime, 2,75 m lățime
  • Lt. Anca Virgil lot 1 – 215 m lungime, 3 m lățime
  • Lt. Anca Virgil lot 2 – 220 m lungime, 3 – 4 m lățime
  • Panduri – 158 m lungime, 3 – 3,5 m lățime
  • Gheorghe Doja – 97 m lungime 3,50 m lățime
  • Octavian Goga lot 2 – 210 m lungime, 2,75 m lățime
  • Mihail Sadoveanu – 48 m lungime, 2 m lățime
  • Oborului lot 1 – 185 m lungime, 3 – 6 m lățime
  • Oborului lot 2 – 105 m lungime, 3 m lățime
  • Seliste lot 4 – 570 m lungime, 3 – 4 m lățime
  • Nicolae Balceascu – 52 m lungime, 3 m lățime
  • Avram Iancu lot 1 spre Cabana Vest – 232 m lungime, 3,50 m lățime
  • Avram Iancu lot 2 spre Cabana Vest – 57 m lungime, 3,50 m lățime
  • Gura Cornei – 352 m lungime, 3,50 m lățime
  • Avram Iancu lot 3 – 103 m lungime, 3 m lățime
  • Avram Iancu lot 4 – 37 m lungime, 3 m lățime
  • Cristea lot 3 – 440 m lungime, 3 m lățime
  • Mecea lot 3 – 300 m lungime, 3 m lățime
  • Calea Bradului spre Borzesti (DC 157) – 1.521 m lungime, 3 m lățime
  • Cetății lot 2 – 39 m lungime, 2,75 m lățime

S-au proiectat trotuare cu lățimea de 1 m amplasate astfel:

  • Strada Drajii km. 0+000 – 0+132 partea stângă – 132 m lungime
  • Strada Ioan Slavici km. 0+000 – 0+114 partea stângă – 114 m lungime
  • Strada Vâlcelelor km. 0+000 – 0+122 partea dreaptă – 122 m lungime

Lungime totală a trotuarelor va fi de 368 m.

Sistemul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

  • Sistem rutier nou:
    • 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică BA16;
    • 5 cm strat de legatură din beton asfaltic BAD22,4;
    • 15 cm strat de baza din piatră spartă;
    • 30 cm strat de fundație din balast;
    • 15 cm strat de forma din deșeuri de carieră;
  • Structură trotuare: lățimea de 1 m
    • 6 cm pavaj pietonal prefabricat;
    • 5 cm strat de nisip (sorturi 0-4 și 8-16)
      15 cm strat din piatră spartă;
    • 20 cm strat din balast;
