Proiect pentru modernizarea a peste 7 km de străzi, la Abrud. Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu Alba
Proiect pentru modernizarea a peste 7 km de străzi, la Abrud. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent luarea deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului – fără evaluarea impactului asupra mediului – pentru proiectul „Modernizare străzi în orașul Abrud, județul Alba”.
Potrivit documentației, străzile care fac obiectul prezentului proiect se află în intravilanul orașului Abrud și au o lungime propusă spre modernizare de 7.099 m și o suprafață carosabilă de 34.262 mp.
Prin proiect se urmărește reabilitarea a 30 străzi și tronsoane de străzi din oraşul Abrud. Este vorba despre:
Denumire stradă – Lungime (m), Lăţime parte carosabilă (m)
- Gării – 252 m lungime, 4 – 5,50 m lățime
- Dealului – 170 m lungime, 3 m lățime
- Luncilor – 419 m lungime, 3 m lățime
- Drajii – 132 m lungime, 3 – 5,50 lățime
- Vâlcelelor – 122 m lungime, 3 m lățime
- Ioan Slavici – 114 m lungime, 6 m lățime
- Salcâmilor – 244 m lungime, 3 m lățime
- Cetății – lot 1 – 205 m lungime, 3,50 – 4 m lățime
- Tudor Vladimirescu – 169 m lățime, 3 m lățime
- Stavar – 174 m, 2,75 m lățime
- Stiurt lot 1 – 157 m lungime, 2,75 m lățime
- Lt. Anca Virgil lot 1 – 215 m lungime, 3 m lățime
- Lt. Anca Virgil lot 2 – 220 m lungime, 3 – 4 m lățime
- Panduri – 158 m lungime, 3 – 3,5 m lățime
- Gheorghe Doja – 97 m lungime 3,50 m lățime
- Octavian Goga lot 2 – 210 m lungime, 2,75 m lățime
- Mihail Sadoveanu – 48 m lungime, 2 m lățime
- Oborului lot 1 – 185 m lungime, 3 – 6 m lățime
- Oborului lot 2 – 105 m lungime, 3 m lățime
- Seliste lot 4 – 570 m lungime, 3 – 4 m lățime
- Nicolae Balceascu – 52 m lungime, 3 m lățime
- Avram Iancu lot 1 spre Cabana Vest – 232 m lungime, 3,50 m lățime
- Avram Iancu lot 2 spre Cabana Vest – 57 m lungime, 3,50 m lățime
- Gura Cornei – 352 m lungime, 3,50 m lățime
- Avram Iancu lot 3 – 103 m lungime, 3 m lățime
- Avram Iancu lot 4 – 37 m lungime, 3 m lățime
- Cristea lot 3 – 440 m lungime, 3 m lățime
- Mecea lot 3 – 300 m lungime, 3 m lățime
- Calea Bradului spre Borzesti (DC 157) – 1.521 m lungime, 3 m lățime
- Cetății lot 2 – 39 m lungime, 2,75 m lățime
S-au proiectat trotuare cu lățimea de 1 m amplasate astfel:
- Strada Drajii km. 0+000 – 0+132 partea stângă – 132 m lungime
- Strada Ioan Slavici km. 0+000 – 0+114 partea stângă – 114 m lungime
- Strada Vâlcelelor km. 0+000 – 0+122 partea dreaptă – 122 m lungime
Lungime totală a trotuarelor va fi de 368 m.
Sistemul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:
- Sistem rutier nou:
- 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică BA16;
- 5 cm strat de legatură din beton asfaltic BAD22,4;
- 15 cm strat de baza din piatră spartă;
- 30 cm strat de fundație din balast;
- 15 cm strat de forma din deșeuri de carieră;
- Structură trotuare: lățimea de 1 m
- 6 cm pavaj pietonal prefabricat;
- 5 cm strat de nisip (sorturi 0-4 și 8-16)
15 cm strat din piatră spartă;
- 20 cm strat din balast;
