Proiectul pentru retehnologizarea stației de epurare din comuna Bucerdea Grânoasă. Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu

Proiectul pentru retehnologizarea stației de epurare din comuna Bucerdea Grânoasă. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat pe 9 octombrie luarea deciziei etapei de încadrare – cu evaluarea impactului asupra mediului și cu evaluarea impactului asupra cursurilor de apă – pentru proiectul „Retehnologizare stație de epurare ape uzate în comuna Bucerdea Grânoasă, județul Alba”.

Valoarea investiției este estimată la 824.486 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, stația de epurare existentă este mecano – biologică și este dimensionată pentru o încărcare organică corespondentă pentru 2000 E.L. și încărcare hidraulică Q uzat maxim = 407 mc/zi (4,7 l/s).

Pentru retehnologizarea stației de epurare și aducerea la parametrii proiectați sunt propuse următoarele lucrări:

Treapta de epurare mecanică

Stația de pompare influent – se va înlocui sistemul de ghidare pompe.

Sita mecanică rotativă – se va monta o sită cilindrică nouă cu autocurățare între stația de pompare și separatorul de grăsimi

Treapta de epurare biologică

Înlocuire mixer din bazinul anoxic (de denitrificare)

În fiecare din cele două decantoare secundare se vor monta:

Un cilindru central din inox;

Un deversor din inox;

Două pompe aer lift.

Se va monta câte o pompă aer lift în fiecare din cele două bazine aerobe (de nitrificare) pentru recircularea internă a nămolului.

Se vor reface traseele de recirculare internă/externă namol și traseele conductelor de nămol exces.

Se va reface instalația electrică, se va instala un soft de automatizare și sistemul SCADA.

Apa uzată epurată, înainte de evacuare în emisar (pârâul Dunărița – Bucerdea), nu va depăși limitele admisibile ale indicatorilor de calitate.

