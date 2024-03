Proiectul prin care Ambasada SUA în România a finanțat restaurarea monumentelor funerare evreiești din Alba Iulia s-a terminat

Proiectul prin care Ambasada SUA a finanțat restaurarea monumentele funerare din cimitirul evreiesc, din Alba Iulia, a ajuns la final. Este vorba despre un capitol care se încheie al taberei de restaurare ce a început în urmă cu zece ani.

Rezultatele proiectului vor fi prezentate într-un eveniment ce va avea loc la Sinagoga din Alba Iulia între 21 și 22 martie 2024.

Având ca principale obiective conservarea și restaurarea monumentelor funerare din sectorul vechi al cimitirului, provenind din secolele XVIII-XIX, de o deosebită valoare memorială și patrimonială, și recuperarea inscripțiilor acestora prin cercetare epigrafică, proiectul constituie încununarea unui efort de un deceniu, în care studenții Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie al Universității, elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia și alți voluntari din țară și străinătate, sub coordonarea restauratorilor în piatră Sidonia Petronela Olea și Valentin Ștefan, respectiv a reprezentanților celor două departamente universitare menționate, au reușit să schimbe imaginea cimitirului evreiesc și să atragă atenția asupra importanței acestuia pentru istoria și identitatea orașului Alba Iulia.

Lansare de carte

În deschiderea conferinței va fi lansat un volum dedicat cimitirului evreiesc, cu titlul Histories written in stone: Research, Conservation and Restoration at the Jewish Cemetery of Alba Iulia, publicat la editura Muzeului Național al Unirii și la editura Mega din Cluj-Napoca, editat de Sidonia Petronela Olea și Daniel Dumitran, care conține studii și un catalog a 111 monumente funerare conservate și/sau restaurate prin efortul restauratoarei Sidonia Petronela Olea și valorificate prin contribuția epigrafiștilor Lucian-Zeev Herșcovici, de la Biblioteca Națională a Israelului din Ierusalim și Claudiu Stoian de la Universitatea din București.

Devenită o obișnuință de la restaurarea sinagogii, participarea profesorilor de la Liceul de Arte va asigura dimensiunea artistică a evenimentului, iar comunicările participanților, specialiști reputați din țară și străinătate, vor fi prezentate în cadrul lucrărilor din cele două zile ale conferinței.

Prefațând sărbătoarea Purim a comunității evreiești, conferința va oferi prilejul celor interesați de a cunoaște istoria acestora și a altor comunități din țară, dar și de a se familiariza cu metodele de cercetare cu valențe interdisciplinare utilizate de specialiștii implicați în acest proiect sau în altele similare.

