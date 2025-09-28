Connect with us

Protest al studenților la Alba Iulia și în alte orașe din țară, la începutul anului universitar. Care sunt nemulțumirile

Publicat

acum O oră

Studenții vor protesta luni, 29 septembrie, la Alba Iulia și în alte orașe din țară, la începutul anului universitar. Aceștia nu sunt de acord cu măsurile de austeritate impuse de Guvern.

”Ne împotrivim măsurilor de austeritate impuse prin Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024, care îngrădesc accesul la un sistem de învățământ echitabil pentru toate categoriile de studenți și afectează în mod direct calitatea învățământului din România.

În ciuda tuturor demersurilor făcute de noi încă de la începutul anului, nu au existat modificări sau semne reale de remediere a efectelor negative create, așadar ne vedem nevoiți să continuăm protestele până când vom fi tratați cu adevărat ca parteneri decizionali în aspectele care ne influențează activitatea în mod direct.

Salutăm inițiativa sindicatelor din educație, a elevilor și a părinților de a se alătura, la început de an universitar, protestelor studenților”, a transmis Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), într-un comunicat.

Proteste ale studenților la Alba Iulia și în țară

Protestele vor avea loc după cum urmează:

  • București – ora 16:00, Piața Victoriei
  • Timișoara – ora 14:00, Piața Victoriei
  • Cluj-Napoca – ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii
  • Iași – ora 13:00, în Piața Unirii
  • Galați – ora 18:00, în fața Prefecturii
  • Suceava – ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava
  • Alba Iulia – ora 13:30, Piața Cetății
  • Sibiu – ora 16:00, Piața Mare
  • Baia Mare – ora 10:00, în fața Centrului Universitar Nord

“Ieșim în stradă pentru că aceste măsuri sunt resimțite deja substanțial în întregul învățământ din România, motiv pentru care de la bun început nu am fost de acord cu ele și în continuare cerem retragerea acestora. Guvernanții s-au obișnuit să trateze procesul de consultare a studenților (și nu numai) ca variantă opțională, iar noi ne-am săturat ca deciziile să fie luate în grupuri restrânse, iar abia ulterior să fim chemați să ni se comunice forma finală.

Studenții trebuie să fie parteneri în toate procesele care îi vizează. Vrem să înțeleagă întreaga comunitate, inclusiv decidenții, că ieșim în stradă pentru mult mai mult decât situația din educație, ieșim pentru că dacă nu ar fi existat derapaje în ceea ce privește finanțele statului ani la rând în toate sectoarele, poate astăzi nu trebuia să plătească nimeni, cu atât mai puțin educația, iar mesajul nostru este transmis fără urmă de ostilitate, dar cu o fermitate foarte ridicată:

ceea ce ne dorim este să avem guvernări stabile, care inspiră încredere societății, care conduc și conturează un stat în așa fel încât comunitățile pentru care se iau decizii sunt consultate și propunerile și nevoile acestora sunt luate în considerare, unde echitatea, incluziunea și egalitatea de șanse sunt prioritizate și, nu în ultimul rând, unde educația este sprijinită prin investiții și tratată ca o preocupare reală” – Sergiu Covaci, președinte ANOSR.

