Proteste ale sindicatelor FSIE din Educație, la Alba Iulia, în prima zi de școală

Sindicatele FSIE din județul Alba, SII Transilvania și SLA „Regina Maria” vor organiza luni, 8 septembrie 2025, începând cu ora 13:00, un protest în fața Instituției Prefectului Alba, sub sloganul „Stop austerității!”.

Adunarea publică a fost avizată de Primăria Alba Iulia, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba și Poliția Locală Alba Iulia, conform prevederilor Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Reprezentanții FSIE precizează că aceasta este prima acțiune de protest dintr-o serie care ar putea continua în perioada următoare, în funcție de evoluția măsurilor guvernamentale.

Organizatorii subliniază că protestul de la Alba Iulia nu are nici o legătură cu alte manifestații sindicale sau politice și că se delimitează de acțiunile altor organizații ori partide.

Totodată, sindicatele afiliate FSIE din alte 11 județe (Bihor, Brăila, Cluj, Covasna, Dolj, Harghita, Ilfov, Sălaj, Satu Mare, Teleorman și Vrancea) vor putea organiza pichetări proprii, în unitățile de învățământ unde activează.

