Salvatorii de la ISU Alba au intervenit în peste 80 de cazuri de urgență, în weekend. Recomandări pentru cetățeni

Salvatorii de la ISU Alba au intervenit în peste 80 de cazuri de urgență, la finalul săptămânii trecute. Aceștia transmit locuitorilor recomandări pentru prevenirea evenimentelor nedorite.

Pompierii militari din cadrul ISU Alba au gestionat, în perioada 5-7 decembrie, peste 80 de misiuni după cum urmează:

69 intervenții la urgențe medicale

4 incendii

6 misiuni la acidente rutiere

5 alte tipuri de misiuni.

Restaurante și baruri verificate. Amenzi

Ca urmare a controalelor inopinate efectuate de către inspectorii de prevenire pe linia apărării împotriva incendiilor și a prevenirii situațiilor de urgență la operatori economici din domeniul comerțului (restaurante, terase, baruri) au fost constatate 15 nereguli.

Au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale din care 10 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 107.500 lei.

Recomandări pentru cetățeni

”În contextul riscurilor actuale – de la incendii și accidente rutiere, până la fenomene meteo extreme – responsabilitatea individuală devine o componentă vitală a siguranței comunității. Reacția rapidă și corectă în primele momente este decisivă pentru protejarea vieții și a bunurilor.

Pompierii militari din cadrul ISU Alba asigură permanența serviciului 24 de ore din 24, însă eforturile noastre trebuie completate de o conduită preventivă din partea cetățenilor. Educația și pregătirea sunt cele mai eficiente arme împotriva dezastrelor.

Vă îndemnăm să accesați resursele oficiale de informare: aplicația DSU și platforma națională fiipregatit.ro, pentru a învăța cum să acționați corect în situații limită”, transmite ISU Alba.

