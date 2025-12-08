VIDEO: Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Deva. Peste 20 de pacienți evacuați

Un incendiu a izbucnit luni seara la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Deva. Peste 20 de pacienți s-au autoevacuat.

Potrivit ISU Hunedoara, incendiul a fost semnalat la cladirea din apropierea Serviciului de Medicină Legală, cartierul Dacia.

”A fost activat planul roșu de intervenție etapa I, la ora 17:10. Ca resurse au fost alocate mai multe echipaje și autospeciale din cadrul Detasamentelor Deva, Orăștie și de la Secția Ilia. Din cadrul SAJ Hunedoara au intervenit 4 ambulante cu echipaje medicale.

Ca urmare a acestui eveniment s -au autoevacuat 26 pacienți (19 femei și 7 bărbați), precum și 4 cadre medicale”, a anunțat ISU Hunedoara.



Echipajele au localizat incendiul, care s-a produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric, potrivit sursei citate.

După ventilarea spațiilor, pacienții, ajutați de pompieri, s-au întors în clădire. Potrivit ISU, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Planul roșu de intervenție a fost dezactivat la ora 17.52.

imagini: ISU Hunedoara

