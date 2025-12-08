Aiud
UPDATE: Incendiu într-o gospodărie din Aiud. Intervin pompierii din municipiu, cu două autospeciale
Un incendiu a fost semnalat luni seara într-o gospodărie din Aiud. Au fost chemați să intervină pompierii din municipiu.
Potrivit ISU Alba, incendiul este pe strada Valea Aiudului, din primele date, la o locuință.
Pompierii s-au deplasat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
UPDATE, ora 18.30: Incendiul se manifestă la o anexă gospodarească, pe o suprafață de aproximativ 20 mp. Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.
