UPDATE: Incendiu într-o gospodărie din Aiud. Intervin pompierii din municipiu, cu două autospeciale

Un incendiu a fost semnalat luni seara într-o gospodărie din Aiud. Au fost chemați să intervină pompierii din municipiu.

Potrivit ISU Alba, incendiul este pe strada Valea Aiudului, din primele date, la o locuință.

Pompierii s-au deplasat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE, ora 18.30: Incendiul se manifestă la o anexă gospodarească, pe o suprafață de aproximativ 20 mp. Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

