PSD se pregătește de alegeri interne: Când va avea loc congresul. Victor Negrescu, pe lista lui Grideanu pentru vicepreședinte

Social democrații din România se pregătesc de alegeri interne. Mai exact un congres PSD în care se va vota conducerea partidului ar urma să aibă loc în luna noiembrie. Pe lista de posibile persoane care ar urma să ajungă la conducerea social democraților se află și un politician care are legături cu Alba: europarlamentarul Victor Negrescu.

Potrivit G4media.ro, care citează mai multe surse din interiorul formațiunii politice, congresul ar urma să aibă loc pe 7 noiembrie.

Însă acest lucru va fi decis într-o ședință ce va avea loc luni, 13 octombrie. La congres se va alege președintele partidului, secretarul general, prim-vicepreședinții și vicepreședinții social democraților.

Actualul președinte (interimar) Sorin Grindeanu și-a anunțat candidatura. De asemenea, în cursa pentru șefia partidului s-ar putea afla și Titus Corlățean, care și-a anunțat intenția de a candida.

Pe lista lui Sorin Grindeanu ar urma să fie Claudiu Manda ca secretar general, Lia Olguța Vasilescu (soția lui Manda) și Victor Negrescu ca prim-vicepreședinți, potrivit surselor G4Media.

