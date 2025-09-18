Rabla Auto 2025: a fost stabilită data pentru înscrierile persoanelor fizice în program. Condiții și calendar

Rabla Auto 2025: a fost stabilită data pentru înscrierile persoanelor fizice în program. Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) au dat detalii despre condiții și calendar.

Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu data de 30 septembrie 2025, ora 10:00.

Sesiunea va rămâne deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat.

Rabla Auto 2025. Buget

Suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 lei, din care:

80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

120.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Rabla Auto 2025. Condiții și valoare ecotichet

Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Programul oferă o procedură simplificată și acces rapid la finanțare, solicitanții înscriindu-se direct în aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Cuantumul ecotichetului se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

Valoarea finanţării nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou-achiziţionat prin program.

Vezi integral: Ghid_finantare_rabla_autovehicule_2025

Rabla Auto 2025: ce autovehicule pot fi cumpărate prin program

Autoturisme, autoutilitare uşoare sau autospeciale/autospecializate uşoare, motociclete, care au sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau hibrid:

care nu au fost înmatriculate niciodată

a căror valoare de achiziţie nu depăşeşte suma de 60.000 euro, cu TVA inclus

care generează maximum 145 g CO_2/km în sistem WLTP

care generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC, pentru motocicletă.

Autoturisme, autoutilitare uşoare sau autospeciale/autospecializate uşoare, cvadricicluri sau motociclete electrice care au sistem de propulsie plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen:

care nu au fost înmatriculate niciodată

a căror valoare de achiziţie nu depăşeşte suma de 70.000 euro, cu TVA inclus

care generează mai puţin de 80 g CO_2/km în sistem WLTP, pentru autovehicul nou plug-in hibrid

prin excepţie, autovehiculul DRIVE-TEST/DEMO care: este înmatriculat pentru prima dată cu cel mult 6 luni în urmă inclusiv faţă de data vânzării şi care nu depăşeşte 6.000 km inclusiv înmatricularea este pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat, iar autovehiculul a fost utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO este comercializat de către producătorul validat, respectiv de către punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar.



AFM nu finanţează achiziţionarea autovehiculelor alimentate cu combustibil motorină.

Rabla Auto 2025: condiții persoane fizice

Poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

are domiciliul/reşedinţa în România

are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local unde are domiciliul/reşedinţa, conform prevederilor legale în vigoare

nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă

se angajează să predea către un colector autorizat un autovehicul uzat aflat în proprietatea sa ori a cedentului

se angajează să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat

Rabla Auto 2025: acte necesare

Înscrierea solicitantului se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi, ulterior, încărcată fără a fi semnată

actul de identitate care atestă identitatea şi domiciliul/reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate la momentul înscrierii

document suplimentar care să ateste domiciliul solicitantului, în situaţia în care acesta are carte de identitate electronică. Acest document poate fi, după caz: un certificat de atestare a domiciliului, emis de direcţia de evidenţă a persoanelor, un act notarial sau contractual, cum ar fi un contract de utilităţi, un extras de carte funciară ori un contract de închiriere

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News