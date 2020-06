Raed Arafat: ”Momentan situația este încă sub control, dar nu am ajuns la faza în care totul este OK”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a afirmat luni seara, că nu se poate vorbi despre o relaxare totală a măsurilor de prevenire a infecţiilor cu coronavirus, având în vedere că nu există încă o scădere constantă a numărului de cazuri noi.

Mai mult, acesta a mai spus, luni seara, la TVR, că nu putem, după 15 iunie, să revenim la normalitatea care era înainte de pandemie.

„Trebuie să înțelegem situația în care suntem. Dacă spune cineva că am trecut deja cu totul și totul este OK, acest cineva înseamnă că nu este informat corect. La acest moment, încă situația e sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem zice că am ajuns la faza în care să spunem că totul este OK”, a declarat Raed Arafat.

El a spus că în cazul în care va fi ridicată starea de alertă, trebuie văzută care va fi modalitatea pentru a putea păstra totuși unele măsuri de precauție. „Dacă lăsăm totul și spunem că totul se întoarce la normalitatea dinaintea virusului, aici comitem o greșeală majoră și pe care s-ar putea să o să plătim foarte serios”, a avertizat secretarul de stat în MAI..

„Trebuie găsită o soluție, pentru că noi nu putem în 15 iunie – și cred că la sentimentul meu sunt toți colegii mei medici, epidemiologi, toți cu care am lucra până acum – noi nu putem în data de 15 iunie să revenim la o normalitate totală, cum era înainte să apară acest virus”, a punctat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

sursă: digi24.ro.

