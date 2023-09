Rechizite gratuite pentru copii. Părinții cu venituri mici pot cere un ajutor sub formă de rechizite, de maxim 75 de lei

Rechizite gratuite pentru copii, în anul școlar 2023-2024. Preșcolarii și elevii care provin din familii cu venituri mici pot primi, la cerere, un ajutor sub formă de rechizite.

Valoarea acestuia este de 65 de lei/pachet/elev din învățământul primar și 75 lei/pachet/elevi din învățământul gimnazial.

Măsurile sunt prevăzute în Ordinul nr. 3.783 din 3 martie 2023 privind aprobarea nivelului maximal de preț al pachetelor cu rechizite școlare acordate elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

În vederea stimulării prezenței la școală, în anul 2002 a fost lansat Programul Rechizite şcolare, adresat elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi. La începutul fiecărui an școlar se distribuie pachete cu rechizite școlare specifice fiecărei clase. Potrivit Ministerului Educației, componenţa pachetelor de rechizite şcolare care se acordă elevilor se stabilește în baza Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

Ajutoare sub formă de rechizite – cine poate beneficia

De ajutoarele sub formă de rechizite beneficiază copiii înscriși în clasele cuprinse între clasa pregătitoare și clasa a VIII-a, care provin din familii al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (3.000 de lei în acest an).

Astfel, pentru a beneficia de ajutoare sub formă de rechizite în anul școlar 2023-2024, venitul mediu lunar net pe membru de familie trebuie să fie de maxim 1.500 de lei.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membriii acesteia le realizeză, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, îndemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, arende, chirii, acordate în condițiile legii.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, în termen de 15 zile de la începerea fiecărui an școlar directorii de școli vor stabili elevii care urmează să beneficieze de rechizite școlare și vor face publică lista acestora.

Directorii de școli vor transmite lista cu beneficiarii la inspectoratele școlare județene / Inspectoratul Școlar al municipiului București, care vor stabili necesarul de rechizite școlare la nivelul județului și, respectiv, al municipiului București.

Ministerul Educației cumpără rechizitele și vor fi distribuite până la data de 1 octombrie, mai scrie în OUG nr. 33/2001.

Rechizitele școlare vor fi repartizate pe școli de către inspectoratele școlare județene / Inspectoratul Școlar al municipiului București. Directorii de școli împreună cu primarii vor organiza distribuirea la beneficiari.

Rechizite gratuite pentru copii – acte necesare

Potrivit legii, părinții care doresc acest ajutor trebuie să depună la secretariatele școlilor următoarele documente:

Cerere

Copie certificate de nastere ale tuturor copiilor aflaţi în întreținere

Copie carte de identitate (CI) părinți, tutore legal

Adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2023 pentru toți elevii membri ai familiei;

Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023, pentru ambii părinți;

Declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază

Declarație notarială pentru cei care nu realizeză venituri;

Copie cupoane de alocație / alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;

Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul);

Ce conținea un pachet de rechizite, în 2012

Potrivit ordinului de ministru nr. 4385/2012, pachetele de rechizite conțineau următoarele:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News