FOTO-VIDEO: Marșul Unirii organizat de George Simion la Alba Iulia. Sute de oameni au pornit din Gara CFR spre Cetate

Sute de persoane participă la marșul organizat de George Simion la Alba Iulia, de 1 Decembrie.

În fiecare an, ziua de 1 Decembrie, la Alba Iulia este marcată de Simion printr-un marș care pornește de la gara CFR și străbate cele mai importante străzi din oraș.

Mai jos, imagini de la marșul de la Alba Iulia:

Participanții au plecat în marș de la gara CFR, în jurul orei 9.00, merg înspre Prefectura Județului Alba, apoi către Cetatea Alba Carolina.



UPDATE: Manifestanții scandează ”Unitate în toată țara!” și cântă Imnul Național.



Măsurile de ordine sunt asigurate de echipaje de jandarmi.

UPDATE 1: Participanții au ajuns în zona Prefecturii Alba, în jurul orei 9.15. George Simion participă la manifestare alături de soție și copil.

UPDATE 2: În jurul orei 9.30, manifestanții au ajuns în zona Poarta I a Cetății – Dealul Cetății.

UPDATE 3: Coloana de manifestanți a ajuns în zona Obeliscul ”Horea, Cloșca și Crișan” (ora 9.36).

UPDATE 4: În jurul orei 10.00 – intrarea în șanțurile Cetății.



Marșul continuă în Cetatea Alba Carolina – șanțurile Cetății.



Știrea inițială

Liderul AUR anunțase că vrea să strângă din toate filialele din România 11.000 de oameni.

Potrivit surselor alba24.ro, cererea pentru aprobarea marșului de la Alba Iulia, de 1 Decembrie, a fost făcută pentru 2500 de persoane.

De dimineață, sute de oameni s-au adunat la Monumentul Unirii, în așteptarea lui Călin Georgescu.

Mii de oameni participă la cele două manifestări de la Alba Iulia.

