LIVE VIDEO: Spectacol folcloric extraordinar ”Alba unește România”, de 1 Decembrie la Alba Iulia, în Piața Cetății

Sărbătoarea de 1 decembrie 2025 – Ziua Națională continuă la Alba Iulia cu spectacolul folkloric extraordinar ”Alba unește România”. Evenimentul se desfășoară în Piața Cetății.

Participă Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal, Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău – dirijor Ionuţ Dârjan, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava – dirijor Bogdan Cotruţ şi solişti vocali invitaţi din zonele istorice ale României.

Alte evenimente în Cetate

17.00 Caleidoscopul Unirii. Reconstituiri istorice Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Retragerea cu torțe Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Romanţa sufletului românesc Recital de romanţe şi lansare album Georgeta Plută Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba

20.30 La mulți ani, România! Spectacol de artificii Piața Cetății Alba Carolina

Până la ora 19.00, la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina este Târgul de meșteșuguri tradiționale românești.

Spațiile expoziționale de la Poarta a III-a a Cetății sunt deschise până la ora 20.00.

Restricții de circulație la Alba Iulia în 1 Decembrie 2025

până la ora 23:00: str. Unirii (de la sensul giratoriu de la intrarea Cetatea Alba Carolina), str. Aurel Vlaicu, str. Crișan, str. Mihai Viteazul (zona CCS), Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Cetatea Alba Carolina)– cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia

până la ora 23.00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina

între orele 17:00 – 23:00: bd. 1 Decembrie 1918

până la ora 18.00 – bd. Încoronării, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților (str. Horea – bd. Revoluției), bd. Revoluției, str. Lalelelor, str. Pavlov, str. 9 Mai, str. Ștefan cel Mare, str. Septimius Severus, str. Vânătorilor, str. Toporașilor, str. Vasile Goldiș, str. Tache Ionescu.

