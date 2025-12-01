Connect with us

Eveniment

VIDEO: Spectacol de artificii la Alba Iulia – 1 Decembrie 2025, Ziua Națională. La mulți ani, România!

Publicat

acum 13 minute

Spectacol de artificii la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României.

Evenimentele organizate în orașul Marii Uniri în acest an s-au încheiat, luni seara, cu tradiționalul spectacol de artificii.

YouTube video

A fost o zi plină la Alba Iulia. De la momente tensionate în prima parte a zilei, la altele cu spectacole și bucurie, spre seară, Ziua Națională a fost sărbătorită de zeci de mii de oameni.

Vezi și VIDEO: Imnul României, HUIDUIT de ”patrioți” la Alba Iulia. Momente fără precedent în orașul Marii Uniri

Vezi și VIDEO Parada militară de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: peste 1000 de militari, vehicule blindate

Vezi și VIDEO: Spectacol folcloric extraordinar ”Alba unește România”, de 1 Decembrie la Alba Iulia, în Piața Cetății

Vezi și VIDEO: Reprezentație de Ziua Națională în Alba Iulia. ”Retragere cu torțe” în Cetatea Alba Carolina

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

VIDEO: Spectacol de artificii la Alba Iulia – 1 Decembrie 2025, Ziua Națională. La mulți ani, România!
Evenimentacum 48 de minute

VIDEO: 1 Decembrie la Alba Iulia, confiscat de Georgescu, Simion și Șoșoacă. Circ “patriotic” de Ziua Națională a României
Evenimentacum O oră

UPDATE VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției. Trei mașini s-au lovit. Trafic îngreunat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 4 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie. Ce dobânzi are și ce avantaje au donatorii de sânge
magazin ppc energie alba iulia
Economieacum o zi

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Evenimentacum 12 ore

FOTO-VIDEO UPDATE: Marșul Unirii organizat de George Simion la Alba Iulia. Mii de oameni pe traseu spre Cetate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum o săptămână

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Reprezentație de Ziua Națională în Alba Iulia. ”Retragere cu torțe” în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum 5 ore

LIVE VIDEO: Spectacol folcloric extraordinar ”Alba unește România”, de 1 Decembrie la Alba Iulia, în Piața Cetății
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 ore

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Evenimentacum 2 zile

VIDEO DOCUMENTAR Alba24: De la ”dosar cu șină”, la nativi digitali. Cum se adaptează generațiile de români la tehnologie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 6 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 4 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie