Eveniment
VIDEO: Spectacol de artificii la Alba Iulia – 1 Decembrie 2025, Ziua Națională. La mulți ani, România!
Spectacol de artificii la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României.
Evenimentele organizate în orașul Marii Uniri în acest an s-au încheiat, luni seara, cu tradiționalul spectacol de artificii.
A fost o zi plină la Alba Iulia. De la momente tensionate în prima parte a zilei, la altele cu spectacole și bucurie, spre seară, Ziua Națională a fost sărbătorită de zeci de mii de oameni.
