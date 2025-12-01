VIDEO: Spectacol de artificii la Alba Iulia – 1 Decembrie 2025, Ziua Națională. La mulți ani, România!

Spectacol de artificii la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României.

Evenimentele organizate în orașul Marii Uniri în acest an s-au încheiat, luni seara, cu tradiționalul spectacol de artificii.

A fost o zi plină la Alba Iulia. De la momente tensionate în prima parte a zilei, la altele cu spectacole și bucurie, spre seară, Ziua Națională a fost sărbătorită de zeci de mii de oameni.

