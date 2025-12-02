3 decembrie: „Interior Zero” la ESTE Filmul de Miercuri din Blaj. Un film românesc, adaptare după romanul Laviniei Braniște

ESTE Filmul de Miercuri prezintă „Interior Zero”, un film românesc în regia lui Eugen Jebeleanu. Este vorba despre o adaptare liberă după romanul Laviniei Braniște.

Proiecția va avea loc miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cultural Blaj.

Sinopsis:

Interior zero o urmărește pe Cristina, o femeie pe la 30 și ceva de ani, care încearcă să se adapteze la viața de adult adecvat – cu serviciu, mamă, iubiți și prieteni – într-un București ostil și derutant.

Rating: IM18 – interzis minorilor sub 18 ani.

IM18 – interzis minorilor sub 18 ani. Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.ț

„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News