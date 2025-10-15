Redactarea hotărârilor judecătorești, simplificată: Parlamentul a adoptat modificarea Codului de Procedură Civilă

Redactarea hotărârilor judecătorești, simplificată: Parlamentul a adoptat legea potrivit căreia hotărârile judecătorești vor putea fi redactate într-un timp mai scurt și vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor și stabilirea soluției corecte.

Parlamentul a adoptat modificarea Codului de Procedură Civilă inițiată de deputata USR Oana Murariu. Pentru ca măsura să se aplice mai este nevoie doar ca legea să fie promulgată de președinte.

„Proiectul adoptat astăzi, susținut și de Consiliul Superior al Magistraturii, simplifică modalitatea în care este redactată hotărârea judecătorească.

Se va pune accent pe aspectele esențiale și nu vom mai avea hotărâri de zeci de pagini cu reluarea a ceea ce au susținut părțile și, undeva la final, într-o pagină, ce a reținut instanța, pentru ce argumente și soluția”, a declarat deputata USR Oana Murariu, potrivit Mediafax.

În hotărârea judecătorească se vor regăsi în continuare expunerea faptelor reținute de instanță pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se și motivele și explicațiile privind admiterea sau respingerea.

„Proiectul ajută și la debirocratizare, lăsând mai mult timp magistraților să se aplece asupra cauzei și a soluției, astfel încât să rezulte o soluție corectă, prin care să se facă dreptate părților implicate în proces.

Nu inventăm nicidecum roata. State ale căror sisteme judiciare le admirăm – Danemarca, Belgia, Letonia sau Portugalia – au adoptat de mult timp această modalitate de prezentare a hotărârii judecătorești. Mă bucur că, iată, a venit momentul României”, a mai afirmat deputata USR Oana Murariu.

De ani buni încoace, încărcătura instanțelor de judecată este atât de mare – chiar și peste 1.000 de dosare/an/judecător la unele instanțe – încât se poate vorbi de un cvasi-blocaj al Justiției în România.

Ori, printre soluțiile care pot ajuta la degrevarea instanțelor, simplificarea modalității de redactare a hotărârilor judecătorești este o măsură care poate fi implementată ușor și cu efecte pe termen imediat.

