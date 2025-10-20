Reforma pensiilor magistraților: CCR este așteptată să emită o decizie, după 2 amânări

Reforma pensiilor magistraților: Curtea Constituțională este așteptată să emită luni o decizie în urma contestației privind modificarea regulilor de pensionare a magistraților.

În principal, aceste modificări cresc vârsta limită și perioada minimă în activitate, concomitent cu scăderea cuantumului pensiei raportat la ultimul salariu.

Reamintim că CCR a amânat deja de două ori hotărârea, după ce a fost sesizată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a criticat dur documentul și a reclamat zeci de încălcări ale Constituției.

Nemulțumirea magistraților se manifestă și în instanțe, unde este o grevă nedeclarată.

Concret, procesele sunt blocate prin amânări și nu sunt soluționate decât termenele pentru cauzele urgente.

Guvernul a inclus legea în cel de al doilea pachet cu măsuri fiscale menite să ducă la scăderea deficitului, dar a argumentat și cu angajamentul asumat de autoritățile române prin PNRR, obligație întârziată, care a dus la suspendarea plății unor sume importante.

Pachetul adoptat prin angajarea răspundării în Parlament la începutul lunii septembrie conține cinci legi, dintre care trei au trecut de controlul de constituţionalitate, transmite Radio România Actualitați.

Contestat la CCR cu sesizări din partea opoziţiei mai este şi proiectul cu măsuri fiscal-bugetare din pachetul 2, pentru care se ateaptă tot mâine o decizie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News