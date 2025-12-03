Connect with us

Reguli pentru desfășurarea ședințelor de consiliu local în sistem hibrid. Modificări la Codul Administrativ

Publicat

acum 3 ore

Reguli pentru desfășurarea ședințelor consiillor locale în sistem hibrid. Modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative a fost adoptată miercuri de plenul Camerei Deputaților.

S-au înregistrat 183 de voturi ”pentru”, 68 de voturi ”contra” și 16 abțineri.

Se introduce posibilitatea menționării în documentul de convocare atât a locului desfășurării ședinței, cât și a aplicațiilor electronice utilizate în cazul ședințelor desfășurate în format hibrid (fizic/mijloace electronice).

Totodată, se propune ca termenul pentru validarea mandatelor supleanților să curgă de la data constatării încetării mandatului de consilier local și nu de la data încetării mandatului, potrivit Agerpres.

Modificări în lege

Articolul 134 din ordonanță, referitor la convocarea ședințelor consiliului local, se completează astfel:

  • documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință – locul desfășurării, în cazul ședințelor cu participare fizică
  • aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice
  • atât locul desfășurării, cât și aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate în format mixt.

În caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data constatării încetării mandatului consilierului local, în condițiile art. 204, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri. Validarea se face în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără aplicarea procedurii de regularizare a cererii.

Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) și art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3). Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d), cu cel puțin cinci zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile, mai prevede proiectul susținut de grupurile parlamentare din coaliție și criticat de parlamentarii din opoziție.

De ce a fost propusă modificarea legii

Proiectul vine să ”pecetluiască acele ședințe hibrid ale consiliului local, în condițiile în care sunt oameni care fac acest job în paralel cu munca lor principală”, a declarat, la finalul votului, deputata USR Cristina Prună.

În același timp, a adăugat aceasta, ”avem mult prea mulți consilieri locali – peste 41.000 de consilieri locali în România”.

”Avem mult prea mulți consilieri locali, mult prea multe UAT-uri, și nu s-a lucrat deloc la reforma administrativă teritorială, astfel încât aceste cheltuieli să nu mai apese pe umerii oamenilor care muncesc din greu și cinstit în această țară”, a subliniat deputata USR.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată, Senatul fiind forul decizional în cazul acestui proiect.

