Connect with us

Eveniment

Un bărbat din Blaj care a furat mai multe sticle de băutură, trimis în judecată. Ce s-a întâmplat când a vrut să fure niște beri

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat din Blaj care a furat mai multe sticle de băutură și un televizor a fost recent trimis în judecată. De asemenea, acesta va mai ajunge în fața magistraților din Blaj și pentru o tentativă de furt, când a vrut să fure un bax cu sticle de bere dar și un bidon de 5 litri de apă. Mai mult de atât intrat și în sediul unei firme și a furat suma de 750 de lei. 

Seria de furturi mărunte s-a produs în luna noiembrie a anului 2024, iar dosarul a trecut abia de camera preliminară, un an mai târziu, în data de 18 decembrie 2025.

Mai exact, judecătorii au admis rechizitoriul întocmit de procurori și au dispus începerea judecății.

Situația este una simplă: La un moment dat, pe timp de noapte în perioada 3 -17 noiembrie, fără a mai ști data exactă, bărbatul a intrat într-o casă, prin forțarea unei ferestre. De acolo a furat un televizor și șapte sticle de băutură. Un total de 3000 de lei.

Apoi, în noaptea de 16 spre 17 noiembrie a intrat într-o altă locuință de unde a vrut să fure un bax cu 12 sticle de bere și un bidon de cinci litri de apă.

Însă, atunci a fost surprins de proprietarul casei și a fugit pe un geam, iar apoi pe stradă.

O seară mai târziu, fiind mascat prin purtarea unui articol textil pe față, a mers către sediul unei firme, iar după ce a schimbat poziţia camerei de supraveghere, a pătruns pe ușa închisă dar neasigurată într-o încăpere cu destinația birou, de la etajul imobilului, de unde a sustras suma de 750 lei.

Pentru toate faptele comise, bărbatul va fi judecat de magistrații Judecătoriei Blaj. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 10 minute

Scumpirea băuturilor alcoolice. Producătorii și importatorii din domeniu cer înghețarea accizei. Motivele
Abrudacum 19 minute

Sărbători fericite și un an nou cu rezultate deosebite, așa cum a fost 2025 pentru Cupru Min (P)
Evenimentacum 41 de minute

Program de vizitare a Muzeului Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia și a Casei Memoriale Camil Velican, de sărbători
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Administrațieacum 3 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 minute

Scumpirea băuturilor alcoolice. Producătorii și importatorii din domeniu cer înghețarea accizei. Motivele
Economieacum 2 zile

Zile libere fără ”punte” între Anul Nou și Bobotează. Guvernul scurtează minivacanța bugetarilor de la începutul lui ianuarie 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 3 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 2 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 3 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 7 ore

Horoscop săptămâna 22-28 decembrie: Perioada Crăciunului aduce o tranziție magică spre Anul Nou. Zilele încep să crească
iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 2 zile

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 5 ore

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 3 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Actualitateacum 4 zile

Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 4 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie