Un bărbat din Blaj care a furat mai multe sticle de băutură, trimis în judecată. Ce s-a întâmplat când a vrut să fure niște beri

Un bărbat din Blaj care a furat mai multe sticle de băutură și un televizor a fost recent trimis în judecată. De asemenea, acesta va mai ajunge în fața magistraților din Blaj și pentru o tentativă de furt, când a vrut să fure un bax cu sticle de bere dar și un bidon de 5 litri de apă. Mai mult de atât intrat și în sediul unei firme și a furat suma de 750 de lei.

Seria de furturi mărunte s-a produs în luna noiembrie a anului 2024, iar dosarul a trecut abia de camera preliminară, un an mai târziu, în data de 18 decembrie 2025.

Mai exact, judecătorii au admis rechizitoriul întocmit de procurori și au dispus începerea judecății.

Situația este una simplă: La un moment dat, pe timp de noapte în perioada 3 -17 noiembrie, fără a mai ști data exactă, bărbatul a intrat într-o casă, prin forțarea unei ferestre. De acolo a furat un televizor și șapte sticle de băutură. Un total de 3000 de lei.

Apoi, în noaptea de 16 spre 17 noiembrie a intrat într-o altă locuință de unde a vrut să fure un bax cu 12 sticle de bere și un bidon de cinci litri de apă.

Însă, atunci a fost surprins de proprietarul casei și a fugit pe un geam, iar apoi pe stradă.

O seară mai târziu, fiind mascat prin purtarea unui articol textil pe față, a mers către sediul unei firme, iar după ce a schimbat poziţia camerei de supraveghere, a pătruns pe ușa închisă dar neasigurată într-o încăpere cu destinația birou, de la etajul imobilului, de unde a sustras suma de 750 lei.

Pentru toate faptele comise, bărbatul va fi judecat de magistrații Judecătoriei Blaj. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

