Reporturi uriașe la Joker și Loto 6/49, la prima extragere din acest an. Ce sume sunt puse în joc, duminică

Extragerea LOTO de duminică are reporturi uriașe la Joker și Loto 6/49. Concret, la Joker, la categoria I, este în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, s-au adunat peste 2,57 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, compania a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Astfel, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Conform sursei citate, la tragerea suplimentară Loto 5/40 din data de 31 decembrie 2025 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei.

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, județul Ialomița.

La tragerea Noroc din data de 31 decembrie 2025, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Gherla, județul Cluj.

De asemenea, la tragerea principală Loto 6/49 din data de 31 decembrie 2025, la categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câștiguri a câte 53.853,98 lei fiecare.

