Connect with us

Actualitate

Reporturi uriașe la Joker și Loto 6/49, la prima extragere din acest an. Ce sume sunt puse în joc, duminică

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum 5 secunde

Extragerea LOTO de duminică are reporturi uriașe la Joker și Loto 6/49. Concret, la Joker, la categoria I, este în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, s-au adunat peste 2,57 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, compania a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Astfel, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Conform sursei citate, la tragerea suplimentară Loto 5/40 din data de 31 decembrie 2025 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei.

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, județul Ialomița.

La tragerea Noroc din data de 31 decembrie 2025, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Gherla, județul Cluj.

De asemenea, la tragerea principală Loto 6/49 din data de 31 decembrie 2025, la categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câștiguri a câte 53.853,98 lei fiecare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Numerele extrase la LOTO
Actualitateacum 5 secunde

Reporturi uriașe la Joker și Loto 6/49, la prima extragere din acest an. Ce sume sunt puse în joc, duminică
Ninge în județul Alba
Evenimentacum 50 de minute

Cât mai ține frigul: Prognoza meteo pe fiecare săptămână din ianuarie
Câmpeniacum O oră

FOTO: Persoană în vârstă din Apuseni, coborâtă în siguranță la ambulanță, dintr-o zonă izolată, cu sprijinul salvamontiștilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor
Administrațieacum 4 zile

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Cine va colecta taxa ”Temu”, de la 1 ianuarie 2026, cine o plătește și cum se aplică
bani pensii
Economieacum 2 zile

Modificări fiscale de la 1 ianuarie 2026: Toate măsurile pentru persoane fizice și firme, care intră în vigoare de anul viitor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 4 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 6 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

petrecere sampanie
Actualitateacum 2 zile

MESAJE de SFÂNTUL VASILE 2026. Urări pe care le poți trimite familiei, prietenilor sau colegilor, în ziua numelui
Evenimentacum 2 zile

La mulți ani 2026! LIVE VIDEO: Revelion în Piața Cetății din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 5 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 6 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Schimbări pentru medicii de familie, în 2026. Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații
Evenimentacum 2 zile

Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Educațieacum o săptămână

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Mai mult din Educatie