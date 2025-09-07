Reporturi uriașe la Loto 6/49 și Joker, la extragerea din 7 septembrie. Când se anunță numerele câștigătoare

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,40 milioane de euro, iar la Joker, la categoria I, de peste 6,04 milioane de euro. Tragerile pentru numerele câștigătoare se vor difuza duminică, de la ora 18:30, pe România TV, anunță Loteria Română.

Duminică, 7 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 septembrie, Loteria Română a acordat 18.456 de câștiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri în valoare de 63.386,58 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Borșa și Slatina, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.

