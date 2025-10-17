Restaurantul Unio Vini din Alba Iulia a ajuns în primele 10% cele mai apreciate restaurante, în topul Tripadvisor mondial

Restaurantul Unio Vini din Alba Iulia a ajuns în primele 10% cele mai apreciate restaurante, în topul Tripadvisor.

Este o performanță bazată pe ratingurile oferite de clienți și una dintre cele mai importante distincții acordate de platformă.

Restaurantul Unio Vini are nota maximă pe Tripadvisor, iar comentariile clienților sunt la superlativ:

”Friptura de vită a fost gătită la perfecție – fragedă, suculentă și plină de savoare. Asocierea de vinuri sugerată de personal a completat minunat masa. Toți membrii echipei au fost incredibil de bine pregătiți și cu adevărat amabili, ceea ce a făcut ca întreaga experiență culinară să fie excepțională. Recomand cu căldură”.

O experiență unică. Mâncarea a fost pe măsura așteptărilor, iar vinurile au fost cele mai bune. Locație superbă, cu locuri de parcare în inima Cetății.

”Ați spune că lucrurile bune li se întâmplă celor care așteaptă. Ei bine, noi n-am așteptat.

Am muncit mult, am adus mereu preparate și vinuri noi în fața voastră, v-am ascultat și, cel mai important, am știut ce înseamnă ospitalitatea într-un domeniu prea încărcat uneori. Și toată această muncă a dat roade.

Ieri am aflat că suntem unul dintre cele două restaurante din Alba Iulia premiate de @tripadvisor cu Travelers’ Choice Award, una dintre cele mai importante distincții acordate de platforma Tripadvisor, bazată exclusiv pe recenziile și ratingurile utilizatorilor.

Acest premiu este oferit doar celor mai apreciate 10% locații din lume listate pe acest site.

Însă acest premiu nu este doar al nostru, este și al vostru. Vă mulțumim că ați crezut în noi, că ne-ați trecut pragul pentru a vă bucura de tot ceea ce oferă restaurantul UNIO Vini și că ne-ați susținut pe parcursul anilor!

Sunteți o comunitate minunată!” au precizat reprezentanții restaurantului.

Restaurantul Unio Vini se află în Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina, la adresa Strada Apulum 2.

Vezi mai multe detalii despre meniu și ambianța de la Restaurant Unio Vini din Alba Iulia.

