Restricții de circulație, sâmbătă, pe Valea Oltului în zonele Călimănești și Balota. Trafic închis și redeschis în reprize

acum 20 de secunde

Sâmbătă vor fi instituite restricții pe DN7, la Călimănești și Balota, în județul Vâlcea, pe sectoarele unde se execută lucrări de punere în siguranță a versanților, în funcție de condițiile meteo, anunță Poliția Rutieră.

Pe sectorul DN7 km 199+110 – km 199+410, în extravilanul localității Călimănești, lucrările se vor desfășura între orele 07:00 și 18:00.

În intervalul 08:00 – 16:00, traficul va fi închis și redeschis în reprize de maximum 15 minute, iar în restul intervalului circulația se va desfășura pe jumătate de cale, dirijată de piloți de circulație.

Pe sectorul DN7 km 224+400 – km 224+600, în localitatea Balota, lucrările se vor desfășura între orele 07:00 – 18:00, cu închideri și redeschideri ale circulației în reprize de maximum 15 minute între 08:00 – 16:00. În restul intervalului traficul va fi dirijat pe jumătate de cale.

