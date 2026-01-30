Connect with us

Eveniment

Guvernul discută vineri modificări în sănătate, fiscalitate, urbanism și transporturi. Principalele proiecte din ședință

Publicat

acum O oră

Guvernul se reunește vineri, în ședință, pe ordinea de zi aflându-se proiecte cu măsuri referitoare la telemedicină, la examenul de obținerea titlului de medic, la calculul accizei la tutunul pentru mestecat și modificări în domeniul transporturilor și urbanismului. 

Clarificări în domeniul telemedicinei

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății se propune a fi modificată printr-o ordonanță inclusă pe agenda ședinței.

Aceasta prevede clarificarea cadrului juridic al telemedicinei, prin introducerea unor prevederi care să permită reglementarea diferențiată a serviciilor medicale furnizate la distanță, în funcție de specialitatea medicală și de tipul serviciului de telemedicină.

Subiecte unice la examenele de specialitate medicală

De asemenea, actul normativ mai prevede că, începând cu sesiunea de examen din semestrul II al anului 2026, proba scrisă a examenului pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și, respectiv, farmacist specialist se va desfășura cu subiecte unice pe țară pentru fiecare specialitate.

Modificări în domeniul accizelor pentru tutun

Guvernul mai are pe agendă modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal în privința accizelor și taxelor speciale în sensul stabilirii modalității de calcul a accizelor pentru tutunul pentru mestecat și tutunul pentru prizat.

Modificări în domeniul urbanismului

Un alt proiect de ordonanță care va fi pe ordinea de zi a ședinței prevede modificarea unor acte normative din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și disciplinei în construcții, stabilind, între altele, obligația emitenților de avize și acorduri de a comunica solicitările, avizele, acordurile sau respingerile exclusiv prin mijloace electronice, în ziua emiterii acestora, precum și introducerea unor contravenții pentru respingerea nejustificată a avizelor.

Schimbări în domeniul transporturilor rutiere

Guvernul mai are în vedere modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere în sensul introducerii mai multor prevederi, printre care cea potrivit căreia efectuarea transportului județean sau local în cadrul unei curse efectuate în baza licenței de traseu eliberate pentru transportul rutier contra cost interjudețean de persoane prin servicii regulate este permisă numai în cazul în care nu există cursă atribuită pe respectivul traseu județean sau local, după caz.

Alte măsuri importante

Executivul va mai discuta despre:

  • modificarea actele normative referitoare la Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție și la Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol în sensul ca termenul maxim de realizare a investițiilor să fie de 18 luni de la acordarea primei plăți aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 30 de luni, față de maximum de 18 luni cât este în prezent
  • modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru implementarea directivelor europene privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și pentru simplificarea procedurilor înregistrării fiscale a sediilor secundare ale contribuabililor
  • modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor, a dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate
  • modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, fiind instituite măsuri clare pentru protecția și paza bunurilor culturale mobile, inclusiv condițiile de securitate necesare pentru ca aceste bunuri să poată fi expuse în străinătate
  • modificarea HG 1156/2013 referitoare la aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 49 de secunde

VIDEO: Acțiune de amploare a polițiștilor la Jidvei și Cetatea de Baltă. Zeci de persoane și mașini verificate. Valoarea amenzilor
Educațieacum 16 minute

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte
Evenimentacum 46 de minute

Șoferul unei primării din Alba, o bomboană și polițiștii rutieri. Ce alcoolemie a avut un bărbat de la o bomboană cu alcool
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Administrațieacum 3 zile

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 15 ore

Tăieri de salarii la ANRE: Angajații nemulțumiți că li s-a redus leafa cu 30% au pierdut în instanță. Decizia poate fi atacată
Economieacum 17 ore

Guvernul are nevoie de o sumă uriașă în acest an, pentru acoperirea deficitului bugetar. De unde vrea să ia banii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 3 zile

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 22 de ore

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 2 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Semnele care arată că ar trebui să îți schimbi locul de muncă și pe care nu este bine să le ignori
Evenimentacum o zi

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 13 ore

WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate. Ce presupune noua funcție
Evenimentacum o zi

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

Schimbări majore la plata gărzilor în spitale și un nou normativ de personal. Anunțul ministrului Sănătății
Actualitateacum 18 ore

INSP: 57 decese din cauza gripei, confirmate de la începutul sezonului. A crescut numărul infecțiilor respiratorii acute
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 minute

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte
Educațieacum 12 ore

Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, la Sebeș. Detalii despre înscrieri
Mai mult din Educatie