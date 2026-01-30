Guvernul discută vineri modificări în sănătate, fiscalitate, urbanism și transporturi. Principalele proiecte din ședință

Guvernul se reunește vineri, în ședință, pe ordinea de zi aflându-se proiecte cu măsuri referitoare la telemedicină, la examenul de obținerea titlului de medic, la calculul accizei la tutunul pentru mestecat și modificări în domeniul transporturilor și urbanismului.

Clarificări în domeniul telemedicinei

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății se propune a fi modificată printr-o ordonanță inclusă pe agenda ședinței.

Aceasta prevede clarificarea cadrului juridic al telemedicinei, prin introducerea unor prevederi care să permită reglementarea diferențiată a serviciilor medicale furnizate la distanță, în funcție de specialitatea medicală și de tipul serviciului de telemedicină.

Subiecte unice la examenele de specialitate medicală

De asemenea, actul normativ mai prevede că, începând cu sesiunea de examen din semestrul II al anului 2026, proba scrisă a examenului pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și, respectiv, farmacist specialist se va desfășura cu subiecte unice pe țară pentru fiecare specialitate.

Modificări în domeniul accizelor pentru tutun

Guvernul mai are pe agendă modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal în privința accizelor și taxelor speciale în sensul stabilirii modalității de calcul a accizelor pentru tutunul pentru mestecat și tutunul pentru prizat.

Modificări în domeniul urbanismului

Un alt proiect de ordonanță care va fi pe ordinea de zi a ședinței prevede modificarea unor acte normative din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și disciplinei în construcții, stabilind, între altele, obligația emitenților de avize și acorduri de a comunica solicitările, avizele, acordurile sau respingerile exclusiv prin mijloace electronice, în ziua emiterii acestora, precum și introducerea unor contravenții pentru respingerea nejustificată a avizelor.

Schimbări în domeniul transporturilor rutiere

Guvernul mai are în vedere modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere în sensul introducerii mai multor prevederi, printre care cea potrivit căreia efectuarea transportului județean sau local în cadrul unei curse efectuate în baza licenței de traseu eliberate pentru transportul rutier contra cost interjudețean de persoane prin servicii regulate este permisă numai în cazul în care nu există cursă atribuită pe respectivul traseu județean sau local, după caz.

Alte măsuri importante

Executivul va mai discuta despre:

modificarea actele normative referitoare la Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție și la Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol în sensul ca termenul maxim de realizare a investițiilor să fie de 18 luni de la acordarea primei plăți aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 30 de luni, față de maximum de 18 luni cât este în prezent

modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru implementarea directivelor europene privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și pentru simplificarea procedurilor înregistrării fiscale a sediilor secundare ale contribuabililor

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor, a dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate

modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, fiind instituite măsuri clare pentru protecția și paza bunurilor culturale mobile, inclusiv condițiile de securitate necesare pentru ca aceste bunuri să poată fi expuse în străinătate

modificarea HG 1156/2013 referitoare la aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora.

