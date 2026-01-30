Connect with us

Șoferul unei primării din Alba, o bomboană și polițiștii rutieri. Ce alcoolemie a avut un bărbat de la o bomboană cu alcool

O cauză mai atipică s-a judecat recent pe rolul Judecătoriei Aiud. Este vorba despre șoferul unei primării din Alba care susține că după ce a mâncat o bomboană cu alcool ar fi avut un rezultat pozitiv la testarea cu etilotestul. 

Mai exact, în data de 29 ianuarie 2026, magistrații Judecătoriei Aiud au dat o decizie într-un proces deschis de șoferul Primăriei Lopadea Nouă, împotriva IPJ Alba, după ce acesta s-a ales cu o amendă, dar și cu carnetul suspendat pentru 90 de zile. Șoferul a cerut înlocuirea amenzii cu un avertisment. Motivarea instanței a fost făcută publică, fiind disponibilă pe portalul rejust.ro.

Totul a pornit de la o oprire în trafic, în data de 8 martie 2024.

Potrivit motivării instanței, la data respectivă, ”în timp ce se deplasa din locul Lopadea Nouă către Aiud, în calitate de șofer al Primăriei Lopadea Nouă, un echipaj de poliție l-a oprit în locul Bagau și l-a sancționat pentru valoarea de 0,03 mg/l indicată de aparatul alcooltest.

Acesta a arătat că, la ora 10:00, se afla la sediul instituției, iar la ora 10:06 a găsit o bomboană cu alcool pe scaunul din mașină, pe care a consumat-o fără a ști că conține alcool.

A menționat că, imediat după consum, a fost oprit de poliție și testat cu etilotest, iar ulterior a solicitat probe biologice, însă agentul i-a refuzat, invocând că procesul-verbal fusese deja semnat”, se arată în motivarea instanței.

Ce au reținut magistrații Judecătoriei Aiud

Potrivit motivării instanței, ”instanța reține că elementele indicate de agentul constatator sunt suficiente pentru a permite instanței efectuarea controlului de temeinicie, fiind individualizate faptele prin aceea că s-a reținut faptul că, la data 8 martie 2024, ora 10:06 petentul a condus autoturismul, în localitatea Bagau, unde a fost surprins circulând cu viteza de 75 km/h, pe un sector de drum limitat la 50 km/h.

De asemenea, s-a mai reţinut că a condus sub influenţa băuturilor alcoolice , fiind testat cu aparatul etilometru ARSK0578 rezultatul fiind de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat”, se arată în motivarea instanței.

Magistrații au considerat că procesul verbal prin care șoferul a fost sancționat este temeinic și nu conține nici un viciu de procedură.

Ce au decis magistrații

Magistrații au notat că ”faptele nu au fost săvârșite în condiții deosebite şi nici nu prezintă un grad special de pericol social ridicat sau care să denote o atitudine periculoasă social a petentului, nu denotă perseverența acestuia în săvârșirea acestui gen de fapte, în condițiile în care nu s-a mai invocat faptul că acesta a mai fost sancționat anterior pentru asemenea fapte, argumente ce conduc la concluzia reținerii unei gravități reduse a faptelor. De altfel, prin faptele reținute nu s-a provocat niciun prejudiciu care să fie important sau o atingere concretă importantă a unei valori sociale”, se arată în documentul citat.

Mai mult de atât, ”instanţa mai are în vedere şi declarațiile martorilor cu privire la persoana contravenientului din care rezultă că nu este cunoscut ca fiind consumator de băuturi alcoolice şi că este o persoană apreciată de colegii de muncă”, au mai notat judecătorii

Drept urmare, magistrații Judecătoriei Aiud au admis cererea șoferului și au înlocuit amenda cu un avertisment.

Motivarea instanței nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

