Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați

Rezidențiat 2025: concursul de intrare în rezidențiat pe loc și pe post în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se va desfășura duminică, 16 noiembrie 2025.

Testarea va fi de la ora 10.00, în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Ordinul ministrului Sănătății privind organizarea concursului de rezidențiat, sesiunea 2025, a fost publicat în Monitorul Oficial, în 7 ocombrie.

Rezidențiat 2025: locuri și posturi

La Rezidențiat 2025 sunt disponibile 5.064 de locuri și 310 de posturi, astfel:

Domeniul Medicină: 4.339 locuri (din care 639 medicină de familie, 190 medicină internă, 189 cardiologie, potrivit edupedu.ro)

Domeniul Medicină dentară: 464 locuri

Domeniul Farmacie: 261 locuri

Locuri Rezidentiat 2025

În Alba, este post în domeniul medicină la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud Ambulator/Neurologie (Centrul Universitar Cluj-Napoca).

Vezi Lista posturi Rezidentiat 2025

Rezidențiat 2025: test-grilă cu 200 de întrebări

Concursul va fi organizat sub forma unui test-grilă cu 200 de întrebări. Candidații au la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea cerințelor. Testele pe domeniu vor fi aceleași în fiecare centru de examen.

Pentru a obține un loc sau post după Rezidențiat, candidații trebuie să aibă punctaj la testare de cel puțin 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Departajarea se face în funcție de punctajele obținute la întrebările identificate ca fiind cu un grad mai ridicat de dificultate

Rezidențiat 2025: înscrieri

În 8-21 octombrie, candidații pot depune dosarele de înscriere la direcțiile de sănătate publică, în funcție de domiciliu/reședință.

Dosarul de înscriere include cererea completată, copie carte de identitate/alt act de identitate, adeverință medicală (cel mult 90 de zile înaintea concursrului), copii act căsătorie (dacă este cazul), chitanță plată taxă concurs; adeverința de la unitatea de încadrare cu mențiunea de specialitate confirmată și tip contract de muncă (pentru rezidenți/specialiști).

Rezidențiat 2025: Reguli la proba scrisă

Candidații au acces în sălile de concurs de la ora 8.30, pe baza cărții de identitate/altui act de identitate. Sunt așezați în sală în ordine alfabetică, potrivit listelor afișate, cu un loc liber între 2 candidați.

De la ora 9.00, candidații primesc grilele de răspuns și o cariocă de culoare neagră cu care vor completa răspunsurile și datele de identitate.

Caietele cu întrebări vor fi aduse în sală în jurul orei 9.30. Sunt desigilate și distribuite candidaților la ora 10.00. Testarea începe din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet cu întrebări.

Candidații nu au voie să consulte materiale scrise, să discute între ei, să copieze sau să aibă asupr alor aparatură electronic de comunicare (inclusive telefoane mobile). Vor avea părul strâns, astfel încât urechile să fie vizibile. Vor putea avea o sticluță cu cafea/apă/ suc, ciocolată/biscuiți în ambalaj transparent.

Cei care nu respectă regulile vor fi eliminați din examen.

La finalul examenului, candidatul predă șefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Cei care părăsesc sala după primele 3 ore pot păstra caietul cu întrebări. Grila de răspuns se corectează electronic, prin scanare, în prezența candidatului.

Rezidențiat 2025: rezultate și contestații

Rezultatele se publică simultan în toate centrele universitare și pe site-ul Ministerului Sănătății.

Pot fi depuse contestații în 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

Rezidențiat 2025: repartizarea pe loc și pe post

Repartiția se face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita cifrelor de școlarizare aprobate pentru fiecare domeniu.

Candidații declarați admiși vor fi repartizați pe locuri și posturi, în limita cifrelor aprobate prin hotărâre de Guvern, conform opțiunilor exprimate în sesiunea de repartiție organizată de Ministerul Sănătății.

Medicii, medicii dentiști/medicii stomatologi și farmaciștii care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.

Medicii, medicii dentiști/medicii stomatologi și farmaciștii care devin rezidenți pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News