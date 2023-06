Rezultate definitive Recensământ în Alba: localitățile în care s-au înregistrat cele mai mari scăderi ale populației

Recensământ 2022 (an de referință 2021): Din totalul de 78 de unități administrativ-teritoriale din județul Alba, 64 au înregistrat scăderi ale populației, comparativ cu datele din 2011, potrivit datelor definitive transmise de Direcția Regională de Statistică (DRS) Alba.

În mediul urban, singura UAT care a înregistrat creștere a numărului de locuitori este municipiul Alba Iulia +691 persoane (+1,1%), ajungând la o populație de 64.227 persoane. De remarcat este scăderea populației în localitatea Alba Iulia – 713 persoane și creșterea în localitatea (cartierul) Micești, +1171 persoane.

Față de recensământul anterior, în valori relative, orașul Abrud și municipiul Blaj au înregistrat cea mai mare scădere a populației rezidente (-14%, respectiv -13,6%), urmate de orașul Zlatna cu -11,2%.

În mediul rural, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte sunt comunele׃

Jidvei, care a ajuns la o populație de 5020 persoane (cu 403 persoane mai mult decât în 2011)

Sântimbru cu o populație rezidentă de 3032 persoane (cu 309 persoane mai mult decât în 2011)

Pianu cu o populație rezidentă de 3375 persoane (cu 293 persoane mai mult decât în 2011).

Cel mai mare procentaj de creștere a populației l-a înregistrat comuna Sântimbru (11,6%), urmată de comuna Daia (10%) și Jidvei (8.7%).

Astfel, după legea în vigoare, comuna Jidvei ar îndeplini numărul de locuitori necesar pentru a trece la statutul de oraș.

Cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu, în mediul rural, sunt în comunele Avram Iancu (1271 locuitori, –22,3% față de populația din 2011) și comuna Vidra (1367 locuitori, –19,2% față de populația din 2011).

Comuna cea mai mică din județ este Ceru Băcăinți, cu numai 227 locuitori (în scădere cu 15,6% față de RPL 2011, când s-au recenzat 269 locuitori).

Cea mai mare comună din județ este Ighiu (6.543 locuitori) a cărei populație a crescut față de RPL 2011 cu 260 persoane.

Județul Alba numără 325.941 de locuitori, dintre care 50.82% sunt femei.

În municipii şi oraşe locuiesc 188.717 persoane (57,90% din populaţia judeţului), iar în mediul rural locuiesc 137.224 persoane (42,10%)

La nivelul judeţului Alba, densitatea populaţiei este de 52,2 locuitori pe kmp.

Localităţile cel mai dens populate sunt:

Alba Iulia (619,7 locuitori pe kilometru pătrat)

Sebeş (229,7 locuitori pe kilometru pătrat)

Ocna Mureș (182,6 locuitori pe kilometru pătrat).

Densităţile cele mai scăzute s-au înregistrat în localităţile:

Ceru Băcăinţi (4,6 locuitori pe kilometru pătrat)

Râmeţ (5,3 locuitori pe kilometru pătrat)

Întregalde (5,5 locuitori pe kilometru pătrat).

Localități depopulate complet

Județul Alba numără 16 localități cu 0 (zero) locuitori.

Numărul acestora este în creștere față de recensământul din 2011, când județul Alba avea 9 astfel de localități.

Urban – Rural

In mediul urban locuiesc 188717 persoane (57,90% din populaţia judeţului), iar in mediul rural locuiesc 137224 persoane (42,10%), în scădere față de recensământul anterior cu 4,9% în mediul urban și cu 4,7% în rural.

Populația județului Alba împărțită pe sexe

Față de recensământul din 2011, atât populația masculină cât și cea feminină s-a diminuat cu 4,8%.

Populația masculină a înregistrat o scădere mai accentuată în mediul urban ( 5,1%) și doar 4,5% în rural, iar populația feminină a scăzut cu 4,7% în urban și 4,8% în rural. Populaţia feminină este majoritară (50,82% din total populație rezidentă) pe total județ și în mediul urban (51,73%), în timp ce în mediul rural majoritară este populația masculina, care reprezintă 50,42%.

Populația pe grupe de vârstă

Pe grupe mari de vârstă avem următoarea structură: 14,9% populația din grupa de vârstă 0-14 ani, 64,3% grupa de vârstă 15-64 ani si 20,9% grupa de vârstă 65 ani si peste. Grupa de vârstă 0-14 ani înregistrează în mediul urban o pondere de 15,1%, iar în rural valoare mai mică de 14,6%.

Grupa de vârstă 65 ani și peste are o pondere mai mare în populația din rural (21,1%) față de 20,7% cat se înregistrează în urban.

Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Alba crescând la 43,6 ani (43,7 ani in urban si 43,5 ani în rural), peste vârsta medie a populației rezidente la nivel național (42,4 ani). Pe sexe, vârstă medie pentru bărbați este de 41,9 ani, iar pentru femei este de 45,2 ani.

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) este 140,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, (137,3 în urban si 144,4 in rural), mai mare în randul populației feminine ( 169,3 total medii de rezidență, mai scazut in mediul rural, 174,1).

Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependență demografică care, pentru județul nostru are valoarea de 55,6 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mai mare decât raportul de dependenta demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.

Vârsta mediană ( indicator ce împarte populaţia unei ţări în două părţi egale, vârsta mediană fiind acea valoare de mijloc ) este de 45,2 ani, 43,4 ani pentru bărbați și 47,1 ani pentru femei, mai mare în mediul urban (45,5 ani) decat în rural (44,8 ani). Vârsta mediană în județul Alba este mai mica decat cea înregistrată la nivel național (43,5 ani) și la nivelul Regiunii Centru (43 ani).

Starea civilă

Din populația rezidentă a județului, 46,7% sunt persoane care au starea civilă legală de căsătorit și 37,4% necăsătorit; din totalul de 152333 persoane căsătorite un număr de 209 persoane se încadrează în grupa de vârstă 15-19 ani.

Persoanele văduve reprezintă 9,4% din totalul populației rezidente a județului, cu discrepanțe pe sexe ( 25,2% persoane de sex masculin și 74,8% persoane de sex feminin).

În cazul persoanelor divorțate avem un număr de 21104 persoane ( 6,5%), din care doar o treime (7198 persoane, 34,1%) sunt de sex masculin, iar diferența de 13906 persoane (65,9%) sunt de sex feminin.

Situația mamelor din județul Alba

Din totalul de 148986 femei de 11 ani și peste ( vârsta fertilă) sunt 46716 femei care nu au născut copii vii ( 31,4%) și 102270 femei ( 68,6%) care au născut copii vii, dintre aceste 32,5% au născut 1 copil, 44,3% au născut 2 copii, 13,2% au născut 3 copii, 5,9% au născut 4 copii, iar diferența de 4,1% au născut 5 sau mai mulți copii.

Numărul total al copiilor născuți vii a fost de 213716, numărul copiilor născuți vii la 1000 femei de vârstă fertila fiind de 1434,5 copii ( grupa de vârstă 70-74 înregistrează cel mai mare număr de copii vii care revin la 1000 femei, 2112,14 copii ).

În județul Alba, 74211 femei de 16 ani și peste au declarat că sunt căsătorite, din care 68944 la prima căsătorie (din total, 144 femei au vârstă cuprinsă între 16-19 ani, din care 141 femei sunt la prima căsătorie).

Cetățeni străini în județul Alba

Din totalul de 325941 persoane recenzate, 325306 persoane s-au declarat cetățeni români, 99,8%, și 635 cetățeni străini, 0,2% ( 6 persoane nu au dorit să declare țara de cetățenie, < 3 persoane s-au declarat cetățeni sârbi și sirieni ); din totalul cetățenilor străini, 56,9% sunt de sex masculin și 43,1% sunt de sex feminin.

Cei mai mulți cetățeni străini provin din Ungaria (121 persoane), urmați de Germania (95 persoane), Italia (85 persoane) și Republica Moldova ( 57 persoane).

