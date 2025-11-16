Ajunge motorina la 10 lei litrul la pompă? Ce spun specialiștii și autoritățile despre creșterea prețului la combustibil

Prețul motorinei a crescut în ultimele două săptămâni, ajungând la peste 8 lei pe litru la unele stații de carburanți și pentru sortimente premium. Dacă unii specialiști iau în calcul că prețul combustibilului ar putea ajunge până la pragul de 10 lei, alții spun că este puțin probabil.

Scumpirea s-a resimțit mai ales pentru motorină și a fost influențată de mai mulți factori. Unul dintre aceștia este efectul sancțiunilor impuse Lukoil.

Dar sunt și influențe date de consumul mai mare dat fiind momentul din an și evoluția cotațiilor pentru carburanți, în condițiile asigurării unor stocuri.

Prețul motorinei a crescut cu 0,44 lei în ultimele două săptămâni, pe fondul scumpirii în toată Europa, potrivit digi24.ro

Prețul mediu al motorinei era, în România, în anul 2021, de 5,65 lei/litru. În 16 noiembrie 2025, cel mai mic preț listat la pompă era de 7,77 lei/litru. La Petrom de exemplu motorina extra costa 8,38 lei/litru, la o stație din Alba Iulia. Motorina standard era 7,96 lei/litru. La benzină, prețurile sunt de 7,56 lei/l (standard) și 8,13 (extra).

Opinii ale specialiștilor

”Vedem un risc de continuare a ascensiunii preţurilor, în cazul în care avem perturbări în privinţa alimentării cu produse dinspre Lukoil. Cred că este un context de piață tensionat”, a declarat Claudiu Cazacu, analist pieţe financiare, potrivit observatornews.ro.

„Piaţa reacţionează la o potenţială criză de aprovizionare. Pentru că totuşi vorbim de un furnizor care are o cotă de piaţă de 20% în România. Faptul că avem această incertitudine, de asta şi piaţa e puţin nervoasă. Şi asta se vede în preţuri”, a explicat Eugenia Guşilov, expert în energie, potrivit sursei citate.

Ce spun autoritățile

Prețurile la combustibili își vor reveni în scurt timp, pe măsură ce lumea se va calma și se va vedea că efectul sancțiunilor impuse Lukoil nu creează perturbări în piață, este de părere președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

”Prețurile la combustibili… am văzut într-adevăr că prețurile angro au crescut în Europa în momentul de față, legat probabil de introducea sancțiunilor, care, da, a creat o anumită perturbare, neliniște în piață. Vedem într-adevăr prețurile angro la benzină și motorină, așa-numitele cotații platts, că au crescut.

În același timp, barilul vedem că nu a crescut, deci pe piața petrolului, care e materia primă, aia până la urmă determină prețurile. De asta așteptarea mea este că în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni. Cât timp prețul materiei prime, al petrolului rămâne tot în zona 60 – 65 dolari n-au de ce cotațiile astea la benzină și la motorină să crească. De va calma lumea, se va vedea că efectul sancțiunilor nu creează o perturbare în piață”, a afirmat Chirițoiu, potrivit Agerpres.

”Lukoil are rafinării și în Bulgaria, are diferite operațiuni și în alte țări, deci toți vom încerca să asigurăm funcționarea acestor operațiuni economice în continuare, ca să fie o perturbare cât mai mică în piață.

M-am uitat și în România, rafinăria Lukoil este oricum închisă pentru mentenanță, deci nu e un impact direct. Repet, sunt convins că vom lua măsuri și vom asigura funcționarea ok a pieței pe termen mediu. Vom găsi și noi, și bulgarii, și alții vom găsi …sârbii au și ei o problemă cu rafinăria NIS, dar se vor găsi soluții, sunt convins, pentru toate lucrurile astea și atunci piețele se vor calma. Eu cred că e o perturbare pe perioadă scurtă”, a susținut șeful autorității de concurență.

Ce spune ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă este posibil ca prețul la pompă să crească până la 9 lei litrul la benzină și motorină.

„Consiliul Concurenței și alte instituții trebuie să se pronunțe, să facă o analiză. În momentul de față nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului la pompă.

Prin urmare, ar trebui ca instituțiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că, în momentul de față, pe lângă zona de producție internă de combustibili, avem și importuri masive și o situație foarte clară pe piața de combustibili.

Nu suntem în situația în care este Bulgaria, de exemplu, care depinde, în proporție de aproape 100%, de rafinăria Lukoil”, a răspuns Ivan, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că România este și exportator de benzină și motorină, deci are suficiente resurse pentru a exclude o creștere justificată a prețurilor.

