Echipa de polo feminin a CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat în turul II preliminar al Conference Cup. Gol în ultima secundă

Echipa de polo feminin a CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat în turul II preliminar al Conference Cup. Meciul a avut loc duminică, 16 noiembrie și s0a jucat până în ultima secundă de joc.

Adversarele sportivelor din Alba Iulia au fost jucătoarele echipei VK Jadran Split. Scorul în favoarea sportivelor din Alba Iulia a fost stabilit în ultima secundă de joc.

A fost vorba despre ultimul meci din grupa B. Golul victoriei a fost înscris în ultima secundă de joc, de către Yanisbel Victoria Lopez.

Rezultatele obţinute de CSM Unirea Alba Iulia în grupa B sunt: 3-13 cu Cosenza Pallanuoto, 20-5 cu Steaua Roşie Belgrad şi 11-10 cu VK Jadran Split.

”În turul al II-lea al cupei europene poloistele din Alba Iulia se califică împreună cu italiancele de la Smile Cosenza Pallanuoto care au și câștigat turneul găzduit de Bazinul Olimpic din Alba Iulia, desfăşurat între 14-16 noiembrie”, a scris primarul Gabriel Pleșa.

sursă foto: Facebook, Gabriel Pleșa.

