Postul Crăciunului: cum se ține post. Beneficii pentru sănătatea organismului și ce trebuie evitat

Publicat

acum 57 de secunde

Postul Crăciunului 2025: perioada de abținere de la alimente de origine animală a început pentru credincioșii ortodocși, dar și pentru cei care doresc să țină acest post. Potrivit regulilor bisericești, postul este în perioada 14 noiembrie – 24 decembrie.

Dacă rânduielile pentru credincioși includ momente de rugăciune, înțelegere cu apropiații și cumpătare, în general, această perioadă poate fi benefică și pentru că dă posibilitatea organismului să se regenereze, să se repare, să se odihnească.

Vezi Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortodocși. Zilele cu dezlegare la pește și obiceiuri de Postul Nașterii Domnului

Postul Crăciunului: cum se ține post

Potrivit crestinortodox.ro, miercurea si vinerea nu se consumă untdelemn (ulei) și vin. În aceste zile, se postește până la ora 15.00-16.00, când se mănâncă hrană uscată sau legume fierte.

În fiecare sâmbată și duminică în perioada 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) și 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul), este dezlegare la pește.

Zilele cu dezlegare la pește:

  • Vineri, 21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică)
  • Sâmbătă, 22 noiembrie și duminică, 23 noiembrie (Sfântul Antonie de la Iezerul Vâlcii)
  • Marți, 25 noiembrie: Sfânta Muceniță Ecaterina și Sfântul Mercurie)
  • Sâmbătă, 29 noiembrie și duminică, 30 noiembrie (Sfântul Apostol Andrei)
  • Marți, 2 decembrie: Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihastria
  • Joi, 4 decembrie: Sfânta Varvara
  • Sâmbătă, 6 decembrie: Sfântul Ierarh Nicolae și duminică, 7 decembrie: Sfânta Muceniță Filofteia
  • Marți, 9 decembrie: Zămislirea Sfintei Fecioare Maria
  • Sâmbătă, 13 decembrie și duminică, 14 decembrie
  • Joi, 18 decembrie: Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul

Postul Crăciunului: recomandări de la nutriționist

Nutriționistul Mihaela Bilic a publicat pe pagina sa de Facebook un ghid complet despre cum să ținem Postul Crăciunului corect.

Ea atrage atenția asupra câtorva greșeli majore pe care credincioșii le fac în timpul postului. Prima și cea mai importantă este mâncatul excesiv.

„Principiul de bază în post este să nu fii sătul, să mănânci cât să supraviețuiești. Obiectivul nu este să te îndopi cu produsele permise de dulce, ci să experimentezi senzația de foame”, subliniază nutriționistul, potrivit Mediafax.

A doua greșeală este consumul de produse ultraprocesate, de proastă calitate. „Ca să fie benefic pentru sănătate, în post trebuie consumate alimente cât mai simplu preparate, cât mai puțin procesate. Evitați prăjelile, produsele de patiserie, tot ce este ambalat, bogat în soia și grăsimi vegetale. Încercați să gătiți mâncăruri simple, din ingrediente proaspete precum ciorbe și ghiveci de legume”, recomandă Bilic.

Excesul de dulciuri reprezintă a treia capcană majoră. „Postul religios nu interzice zahărul, care este principalul vinovat pentru creșterea stresului oxidativ din organism. Există o mulțime de dulciuri de post care ne îngrașă cu calorii goale și ne ruginesc”, avertizează medicul.

De asemenea, excesul de sare și de grăsime prezent în alimentele procesate solicită metabolismul și mecanismele de detoxifiere. „Atenție, în postul religios adevărat este limitat inclusiv consumul de grăsime. Zilele cu dezlegare la ulei și vin sunt la fel de rare ca și zilele cu dezlegare la pește”, precizează Bilic.

Consumul de legume și hidratarea

Nutriționistul subliniază importanța creșterii consumului de produse de origine vegetală, în special legume. „Cu cât mai diferite și mai colorate, cu atât mai bine. Pigmenții vegetali sunt fitonutrienți cu beneficii pentru organism”, explică ea.

Hidratarea optimă este esențială și înseamnă consum de apă sub diferite forme: apă cu lămâie, ceai verde, infuzii de plante, zeamă de supă sau ciorbă, cafea. De asemenea, trebuie respectate pauze alimentare de 4-5 ore între mese, perioadă în care nu trebuie să mâncăm sau să ronțăim nimic, ca să-i dăm organismului timp să digere și să proceseze masa anterioară.

Disciplină și echilibru

„Postul înseamnă disciplină și foame, este un exercițiu psihologic, nu doar alimentar”, subliniază Bilic. Redimensionarea porțiilor și moderația față de cantitatea de mâncare consumată sunt esențiale. „Produsele de post mâncate pe săturate duc rapid la îngrășat, din făinoase și grăsime organismul face rapid kilograme în plus. Dacă ții post cu adevărat, nu trebuie să te scoli de la masă cu burta plină”, atrage atenția ea.

Prin post dobândim o disciplină și un echilibru, ne impunem reguli și limite alimentare, redescoperim bucuria și plăcerea mâncării după o perioadă în care aceasta ne-a lipsit, conchide Mihaela Bilic. „Postul înseamnă stăpânire de sine acolo unde, dacă ne lăsăm dominați de instincte, nu ne mai oprim din mâncat. După o perioadă de post este minunat să mâncăm din nou din toate, dar asta nu înseamnă să mâncăm tot”.

