Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Proiectul a trecut de Camera Deputaților

Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Un proiect legislativ care prevede clase distincte şi în zonele izolate geografic sau lingvistic ori în care numărul de elevi este sub minimul prevăzut de lege, a trecut recent de Camera Deputaților.

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 23 alin. (11), precum și art. 207 alin. (4) lit. c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 12 noiembrie. Proiectul a fost adoptat cu o zi în urmă, pe 11 noiembrie, de Camera Deputaților.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la USR, eliminarea învăţământului simultan va avea un impact socioeconomic pozitiv prin creşterea calităţii cducaţiei şi pregătirca mai bună a elevilcr pentru piaţa muncii. „O educaţie de calitate contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării, reducând inegalităţile şi oferind șanse egale tuturor elevilor”, se precizează în expunerea de motive.

Proiectul modifică Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 astfel încât autorităţile locale să fie obligate să organizeze clase distincte şi în zonele izolate geografic sau lingvistic ori în care numărul de elevi este sub minimul prevăzut de lege.

Mai exact, legea va ţine cont de realitatea comunităţilor mici şi va garanta acelaşi drept la educaţie de calitate pentru toţi copiii.

Aproape 20% dintre elevii de la sat învaţă în astfel de condiţii

Potrivit inițiatorilor, deşi numărul elevilor din sistemul simultan a scăzut faţă de 2021, problema rămâne semnificativă: aproximativ 97.000 de copii (20% din elevii de la sat) au învăţat astfel în anul şcolar recent încheiat.

Potrivit World Vision, rata abandonului şcolar în aceste cazuri ajunge la 7,5%, semnificativ peste media naţională. În plus, 59% dintre profesori nu au materiale didactice adecvate, iar 56% întâmpină zilnic dificultăţi cu transportul până la şcoală. O treime dintre ei descriu aceste ore drept „servicii educaţionale minimale”.

„Eliminarea claselor cu predare simultană este o urgenţă pentru educaţia din România rurală. Potrivit studiului World Vision România, peste 60% dintre elevii care învaţă în astfel de clase nu ating nivelul minim de literaţie funcţională. Un singur învăţător predă mai multor ani de studiu în acelaşi timp, iar copiii ajung să primească doar o fracţiune din atenţia şi timpul necesare învăţării reale. Această formă de organizare duce la rezultate slabe, abandon şcolar şi, pe termen lung, condamnă sute de mii de copii la inegalitate”, declară Corina Atanasiu, membră a Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor.

Potrivit proiectului, în unitățile administrativ-teritoriale izolate geografic sau lingvistic ori în unitățile administrativ-teritoriale în care efectivele de elevi corespunzătoare unui anumit nivel de clasă din învățământul primar sau gimnazial sunt mai mici decât efectivele minime prevăzute de lege şi nu există posibilitatea asigurării transportului şcolar, se organizează clase separate, indiferent de numărul de elevi.

Excepție reprezintă unitățile administrativ-teritoriale în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale/studiul limbii minorității naționale, istoria, religiile și tradițiile minorității, respectiv educația muzicală a unei minorități naționale.

