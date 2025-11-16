Connect with us

Când intră pensiile pe card în decembrie și perioada pentru plăți în numerar. O categorie de pensionari va primi bani în plus

Pensii 2025: o categorie de pensionari va primi bani în plus, în decembrie. Plata se va face odată cu viramentele obișnuite aferente ultimei luni din an, înaintea sărbătorilor de iarnă.

Pensionarii cu o pensie sub 2.500 de lei vor beneficia de o primă specială de 400 de lei.

Este vorba despre a doua tranșă a primei de 800 de lei prevăzută de legislația actuală.

Suma va fi plătită odată cu pensia din decembrie.

Aproximativ 4,6 milioane de pensionari vor beneficia de acest sprijin financiar.

Banii vor fi adăugați automat la pensia din decembrie, fără a fi necesare demersuri suplimentare din partea beneficiarilor, potrivit Mediafax.

Prima specială de 800 de lei, împărțită în două tranșe, a fost introdusă pentru a compensa faptul că punctul de pensie nu a fost indexat la 1 ianuarie 2025. Măsura are ca scop protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor cu venituri mai mici.

Când intră pensiile pe card în decembrie 2025

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), plata pensiei pe card sau cont curent se face în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. În luna decembrie 2025, viramentele ar urma să se facă vineri, 12 decembrie.

Aproximativ 2,5 milioane de pensionari au ales să primească pensiile pe card.

Când intră pensiile prin poștă în decembrie 2025

Poștașii aduc pensiile la domiciliul beneficiarilor, de regulă, în fiecare lună, în intervalul 1-15 din luna respectivă. În decembrie 2025, având în vedere că prima zi este liberă (luni, Ziua Națională, 1 Decembrie), plățile se vor face începând cu data de 2 decembrie, marți. Majoritatea pensionarilor vor avea banii până în 13 decembrie.

Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată.

Pensionarii care primesc peste 3000 de lei vor plăti impozit și CASS pentru suma ce depășește acest plafon.

Pensionarii care au depus cerere de recalculare vor primii banii pe baza calculelor efectuate de reprezentanții caselor de pensii.

Ultimele articole pe alba24
