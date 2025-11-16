Crosul Unirii 2025 va fi organizat sâmbătă, 22 noiembrie, în șanțurile Cetății din Alba Iulia

Crosul Unirii, ediția 56 a competiției se va desfășura în acest an, sâmbătă, 22 noiembrie, în șanțurile Cetății din Alba Iulia. Participanții vor primi diplome, medalii și tricouri.

Evenimentul se va desfășura în Șanțurile Cetății Alba Carolina, în zona restaurantului Gothic.

Competiția va începe de la ora 10.00, cu distribuirea tricourilor și apoi startul pe traseu, în funcție de categoriile de participanți.

La eveniment pot participa copii, tineri și adulți apți pentru efort fizic.

