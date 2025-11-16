LIVE: Festivalul Național de Folclor ”Mureș, pe marginea ta”, la Ocna Mureș. Concurs și spectacol folcloric extraordinar

Festivalul Național de Folclor ”Mureș, pe marginea ta”, ajuns la ediția 37, se desfășoară duminică la Casa de Cultură ”Ion Sângerean” din Ocna Mureș.

Festivalul „Mureș, pe marginea ta” își propune, ca în fiecare an, descoperirea și promovarea tinerilor interpreți, dar și păstrarea specificului local al cântecului popular din zona Mureșului de Jos, într-un dialog artistic cu celelalte zone etnofolclorice ale țării.

În competiția finală au intrat 25 de concurenți, dintr-un total de peste 40 de înscriși proveniți din 19 județe ale României.

Ovidiu Homorodean, Roxana Reche, Nicolae Plută, Dorina Narița, Floricica Moga, Daria Costea – câștigătoarea Marelui Premiu la ediția precedent

alături de tinerii interpreți din județul Alba: Grațiela Blaga, Maria Uțiu și Vasile Balogh.

Concursul este completat de un spectacol folcloric extraordinar, susținut de:

Acompaniamentul muzical al întregului eveniment este asigurat de orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijată de Alexandru Pal.

Evenimentul va culmina cu premierea laureaților concursului de interpretare vocală a muzicii tradiționale românești.

Festivalul este organizat de Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Consiliul Județean Alba și Primăria orașului Ocna Mureș.

