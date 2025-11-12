România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu are tehnologia pentru a-l fructifica, a anunțat ministrul Economiei, Radu Miruță.

”Grafitul este elementul în jurul căruia se desfăşoară lupta pentru controlul inteligenţei artificiale şi România are acest mineralși poate să îl producă, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă.

El spune însă că țara noastră nu deţine mijloacele pentru exfolierea lui, drept pentru care caută o asemenea tehnologie, potrivit Agerpres.

„Vor exista investiţii în grafit, pentru că este elementul în jurul căruia se desfăşoară lupta pe controlul inteligenţei artificiale.

Este un subiect de interes major pentru tot Globul. Limita acestui control nu este la sumele de bani pe care o companie multinaţională le poate plăti pentru nişte ingineri inteligenţi, ci limita este la materia primă, care se numeşte grafen, care se obţine din exfolierea grafitului.

În Europa este în două locuri, în România este într-un singur loc și avem obligaţia să-l fructificăm, nu să-l dea altora, cum s-ar fi aşteptat unii”, a spus Miruţă într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că a fost promovată o Hotărâre de Guvern prin care licenţa a fost dată unei societăţii a statului român şi se analizează toate condiţiile comerciale, astfel încât acest mineral să fie „fructificat la preţul corect şi la importanţa strategică adevărată”.

„Pentru asta, analizăm ce poate face statul român, maxim, singur. Procesul de exfoliere a grafitului nu este unul suveranist, este unul cu o tehnologie de ultimă generaţie, pe care România nu o are, pe care aproape nimeni nu o are în lumea asta.

Cei care o au sunt interesaţi să o vândă scump sau să o dea strategic, însă cei care au tehnologia nu au mineralul.

Noi avem mineralul, nu avem tehnologia. Şi undeva trebuie să ne întâlnim la mijloc. Pentru prima fază în care producerea grafitului presupune o fabrică de baterii este ceva ce România poate să facă.

Pentru faza a doua, cu exfolierea grafitului, în acest moment România nu deţine tehnologie. Şi pentru asta eu, ca ministru al Economiei, discut cu toate entităţile pentru a colecta care sunt variantele astfel încât din ce mai multe să o alegem pe cea mai bună”, a explicat ministrul, întrebat despre discuţiile referitoare la grafit pe care le-a avut cu omologul său din Arabia Saudită.

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială: La ce este bun

Grafitul este sursa principală pentru grafen, un material format dintr-un singur strat de atomi de carbon.

Acest minereu nu „gândește”, dar face posibile computerele care gândesc, prin cipuri mai rapide, răcire mai eficientă, stocare mai bună și baterii mai durabile.

Grafenul este extrem de bun conductor electric și termic, foarte subțire și rezistent, ideal pentru microelectronică, senzori și circuite rapide.

În contextul inteligenței artificiale, aceste proprietăți îl fac valoros pentru dezvoltarea de cipuri AI mai performante și mai eficiente energetic, circuite neuromorfice, care imită structura creierului uman și dispozitive de stocare de date ultrarapide, folosite în centrele de date pentru AI.

Grafenul derivat din grafit este deja folosit în producția de senzori flexibili, de exemplu pentru roboți care „simt” atingerea.

