Robert Lewandowski, hattrick vs. Ionuț Radu: Îl poate ajunge polonezul pe Mbappe în clasamentul golgheterilor? (P)

Robert Lewandowski a trecut peste startul cu probleme din acest sezon și a arătat că încă mai poate juca la nivel înalt. Atacantul Barcelonei l-a învins de 3 ori pe Ionuț Radu în victoria cu Celta Vigo și s-a apropiat la 6 goluri de Kylian Mbappe, în clasamentul golgheterilor din LaLiga.

Vârful în vârstă de 37 de ani a ajuns la 7 reușite în acest sezon, deși a avut probleme medicale și a disputat doar 9 meciuri de campionat pentru FC Barcelona. Perioada de inactivitate i-a permis lui Kylian Mbappe să se distanțeze în fruntea clasamentului golgheterilor din LaLiga, care acum arată astfel:

1. Kylian Mbappe (Real Madrid) – 13 goluri

2. Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 7 goluri

3. Julian Alvarez (Atletico Madrid) – 7 goluri

4. Etta Eyong (Levante) – 6 goluri

5. Vedat Muriqi (Mallorca) – 6 goluri

Deși are o vârstă înaintată, Robert Lewandowski încă poate să joace la cel mai înalt nivel. Are o medie de un gol la aproape un meci și păstrează ritmul din stagiunea precedentă, când a marcat de 27 de ori în 34 de confruntări.

Totuși, distanța de șase goluri care îl desparte de Kylian Mbappe ar putea fi foarte dificil de recuperat. Francezul de la Real Madrid are cota 1.20 la pariuri sportive online pentru a obține titlul de golgheter în LaLiga 2025/26, urmat de Lewandowski, cu o cotă de 10.00.

1. Kylian Mbappe – 1.20

2. Robert Lewandowski – 10.00

3. Julian Alvarez – 13.00

4. Vinicius – 26.00

5. Lamine Yamal – 26.00

Viitorul lui Lewandowski este incert

Robert Lewandowski mai are un motiv în plus să tragă tare în acest sezon. El a intrat în ultimul an de contract cu FC Barcelona, iar gruparea catalană nu i-a oferit încă prelungirea. Din informațiile publicate în presa din Spania, Lewandowski și-ar dori să rămână la FC Barcelona, dar catalanii se tem că polonezul nu va mai putea performa la cel mai înalt nivel din cauza vârstei înaintate.

Recent, presa din Italia a scris despre interesul lui AC Milan pentru Lewandowski. Italienii ar dori să profite de faptul că Lewandowski va intra în ultimele 6 luni de contract și va putea fi cumpărat cu o sumă relativ mică. În plus, FC Barcelona și-ar dori să recupereze o sumă din cea investită în contractul lui Lewandowski.

Ce spune agentul său

Pe de altă parte, în presa din Spania s-a scris că polonezul se gândește să se retragă din fotbal la finalul acestui sezon. Agentul său, Pini Zahavi, a negat informația și a spus că momentan nu a fost luată o decizie în privința viitorului.

„Zvonurile potrivit cărora Lewandowski se gândește să se retragă nu sunt adevărate. Este un atacant de top, dar încă nu există nicio veste despre reînnoirea contractului său sau despre viitorul său la Barcelona”, a spus Pini Zahavi, citat de Digi Sport.

Robert Lewandowski a ajuns la FC Barcelona în vara lui 2022, pentru 45 de milioane de euro, de la Bayern München. Polonezul a avut un impact rapid și a dat 108 goluri și 20 de pase decisive în cele 158 de meciuri pe care le-a jucat pentru gruparea catalană.

La FC Barcelona, el a câștigat două titluri, o Cupă a Spaniei și două Supercupe ale Spaniei. Anterior, Lewandowski a fost de opt ori campion în Bundesliga cu Bayern München și de două ori cu Borussia Dortmund. A mai câștigat Cupa Germaniei de patru ori și Supercupa Germaniei de șase ori.

Cel mai important trofeu din cariera sa este Champions League, pe care l-a câștigat cu Bayern München în 2020. El mai are o finală pierdută cu Borussia Dortmund, în 2013.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News