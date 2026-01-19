Connect with us

Eveniment

Român domiciliat în diaspora, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan în Alba Iulia. Ce alcoolemie avea

politie noaptea

Publicat

acum 25 de secunde

Un român cu domiciliul în diaspora este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan pe o stradă din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Unirii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, cetățean român cu domiciliul în străinătate.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,83 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

politie noaptea
Evenimentacum 25 de secunde

Român domiciliat în diaspora, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan în Alba Iulia. Ce alcoolemie avea
Aiudacum 28 de minute

Condamnare într-un accident mortal de muncă la Aiud: Tub de oxigen, transformat în proiectil după ce a fost tăiat cu autogenul
Actualitateacum O oră

Comandamentul Energetic Național, convocat din cauza gerului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Administrațieacum 3 zile

O femeie din Arad a obligat primăria să îi asfalteze strada și să îi plătească daune. Proces plecat de la un impozit nejustificat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Garanție de 200.000 de euro: Firmele de recrutare din România trebuie să garanteze cu bani pentru muncitorii din Asia și Africa
Economieacum o zi

APIA primește deconturi și documente justificative pentru plăți privind bunăstarea animalelor până în 2 februarie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 4 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum 2 ore

Horoscop săptămâna 19 - 25 ianuarie: Energie complexă și oportunități de creștere personală și profesională
Evenimentacum 16 ore

VIDEO: Cât dăm la o nuntă în 2026? Ce preferințe au mirii și miresele din Alba. Ce spun organizatorii de nunți despre tendințe
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Evenimentacum 4 zile

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”
Educațieacum 23 de ore

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Mai mult din Educatie