Român domiciliat în diaspora, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan în Alba Iulia. Ce alcoolemie avea

Un român cu domiciliul în diaspora este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan pe o stradă din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Unirii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, cetățean român cu domiciliul în străinătate.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,83 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

