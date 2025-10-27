România ar putea deveni prima țară care impune o taxă mascată și un control asupra invertoarelor prosumatorilor. Acuzații APCE

România ar deveni prima țară din lume care impune un control guvernamental și o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor, încălcând patru directive europene, dacă va adopta proiectul de lege referitor la auditarea cibernetică obligatorie și cu plată pentru prosumatori, consideră Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE).

Reprezentanții asociației spun că în loc să fie auditate marile parcuri fotovoltaice, care ar fi ”adevăratele posibile puncte vulnerabile pentru sistemul energetic național”, se propune verificarea, contra cost, a peste 260.000 de prosumatori și 330.000 de invertoare de cel puțin 77 de mărci și 4.000 de modele diferite. ”O misiune imposibilă, costisitoare și absurdă” transmit cei de la APCE.

Taxă mascată asupra invertoarelor prosumatorilor: ”Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) atrage atenția că acest proiect nu are legătură cu securitatea cibernetică, ci cu interese economice ale unor companii care ar urma să câștige contracte uriașe pentru auditarea invertoarelor.

România ar deveni, astfel, prima țară din lume care impune un control guvernamental și o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor, încălcând nu numai 4 Directive Europene dar și principiile pieței unice europene și drepturile fundamentale ale proprietarilor de sisteme fotovoltaice”, se arată într-un comunicat al organizației, citat de Agerpres.

Potrivit APCE, un grup de 25 de parlamentari a inițiat o propunere de lege ”2 în 1”: audit cibernetic obligatoriu al tuturor invertoarelor din România, efectuat de Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC), o instituție fără competențe în domeniul energiei, și limitarea producției diurne a prosumatorilor.

Aceasta este a doua tentativă de introducere a unei auditări cibernetice obligatorii și cu plată pentru prosumatori, după cea respinsă anul trecut și inițiată de Ministerul Energiei.

”Cu alte cuvinte, în loc să fie auditate marile parcuri fotovoltaice – adevăratele posibile puncte vulnerabile pentru sistemul energetic național – se propune verificarea, contra cost, a peste 260.000 de prosumatori și 330.000 de invertoare de cel puțin 77 de mărci și 4.000 de modele diferite. O misiune imposibilă, costisitoare și absurdă”, susține sursa citată.

În context, Asociația Prosumatorilor atrage atenția că această inițiativă descurajează masiv investițiile în energia verde și riscă să blocheze tranziția energetică a României.

”România nu trebuie să devină un laborator al experimentelor legislative dictate de emoție sau interese de grup.

Ne opunem cu fermitate transformării unui spectacol IT într-o politică energetică națională.

Prosumatorii sunt parteneri ai tranziției verzi, nu inamici ai statului”, a declarat Dan Pîrșan, președinte APCE, în comunicatul citat.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România a transmis deja poziția sa oficială Parlamentului și tuturor instituțiilor responsabile, solicitând respingerea acestei inițiative abuzive și revenirea la o abordare rațională, bazată pe interesul public, nu pe scenarii alarmiste, se mai arată în comunicat.

