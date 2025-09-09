Connect with us

Economie

România trăiește pe datorie. Bolojan: ”La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut”

Publicat

acum 24 de secunde

România trăiește pe datorie. Premierul Ilie Bolojan spune că o treime din banii pe care statul român îi cheltuie pentru a funcţiona provin din împrumuturi. 

”Gândiţi-vă că, pentru a putea funcţiona, la fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut.

Şi atunci, eu sunt foarte rezervat să împrăştii banii pe care nu-i am, pe care ştiu că trebuie să îi iau împrumut, sau să pun o sarcină în plus pe omul care lucrează în România, care merge în hală de dimineaţa până seara, trage din greu şi pentru care îi pun nişte impozite suplimentare”, a declarat Ilie Bolojan, la TVR 1.

România trăiește pe datorie: a crescut și deficitul

Deficitul balanței comerciale a crescut cu 7,1% în primele șapte luni ale acestui an, față de intervalul similar din 2024, la 19,311 miliarde de euro, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, exporturile FOB au însumat 56,587 miliarde de euro (+3,7% față de primele șapte luni din 2024), iar importurile CIF 75,899 miliarde de euro (+4,5%), potrivit Agerpres.

Astfel, la nivel general, deficitul balanței comerciale (FOB/CIF), pe primele șapte luni din 2025, a fost de 19,311 miliarde de euro, mai mare cu 1,272 miliarde de euro decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024.

Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (47% la export și 36,2% la import) și alte produse manufacturate (27,3% la export și 28,4% la import).

Totodată, în luna iulie a anului în curs, exporturile FOB au fost în valoare de 8,9 miliarde de euro (+7%, comparativ cu iulie 2024), în timp de importurile CIF au însumat 11,537 miliarde de euro (+2,4%), rezultând astfel un deficit de 2,636 miliarde de euro.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri, în perioada analizată, a fost de 40,597 miliarde de euro la expedieri, respectiv de 54,747 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi și 72,1% din total importuri.

De asemenea, raportat la intervalul de referință, valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri s-a situat la 15,989 miliarde de euro la exporturi, și de 21,151 miliarde de eu

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 24 de secunde

România trăiește pe datorie. Bolojan: ”La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut”
Educațieacum 26 de minute

Vacanțelor elevilor din anul școlar 2025-2026: care sunt perioadele cu zile libere. Calendar
Câmpeniacum 55 de minute

VIDEO: Bărbat din Arieșeni, reținut de polițiști. A condus băut și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Ce alcoolemie avea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 4 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în luna septembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 5 ore

Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Primăria a demarat achiziția pentru lucrări
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 24 de secunde

România trăiește pe datorie. Bolojan: ”La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut”
locuri de munca
Economieacum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: 540 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum o săptămână

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Rezultate excelente obținute de boxerii de la CS Unirea Alba Iulia, antrenați de Nicolae Paștiu, la Centura Păltiniș
Cine transmite Cipru - România LIVE la TV
Evenimentacum 3 ore

Cine transmite Cipru – România LIVE la TV. Lotul convocat de Lucescu, declarații și calcule
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea prognoza meteo saptamana septembrie vremea
Evenimentacum 3 ore

Vremea până în 6 octombrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Actualitateacum 5 ore

MESAJE de Sfânta ANA 2025: Cele mai frumoase URĂRI și SMS-uri de „La Mulți Ani” pentru cei dragi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 5 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 26 de minute

Vacanțelor elevilor din anul școlar 2025-2026: care sunt perioadele cu zile libere. Calendar
conferinta alba iulia eu si copilul
Educațieacum 3 ore

Conferința Eu și Copilul ajunge la Alba Iulia. Speakeri de renume și teme actuale despre educație, sănătate și familie (P)
Mai mult din Educatie