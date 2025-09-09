România trăiește pe datorie. Bolojan: ”La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut”

România trăiește pe datorie. Premierul Ilie Bolojan spune că o treime din banii pe care statul român îi cheltuie pentru a funcţiona provin din împrumuturi.

”Gândiţi-vă că, pentru a putea funcţiona, la fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut.

Şi atunci, eu sunt foarte rezervat să împrăştii banii pe care nu-i am, pe care ştiu că trebuie să îi iau împrumut, sau să pun o sarcină în plus pe omul care lucrează în România, care merge în hală de dimineaţa până seara, trage din greu şi pentru care îi pun nişte impozite suplimentare”, a declarat Ilie Bolojan, la TVR 1.

România trăiește pe datorie: a crescut și deficitul

Deficitul balanței comerciale a crescut cu 7,1% în primele șapte luni ale acestui an, față de intervalul similar din 2024, la 19,311 miliarde de euro, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, exporturile FOB au însumat 56,587 miliarde de euro (+3,7% față de primele șapte luni din 2024), iar importurile CIF 75,899 miliarde de euro (+4,5%), potrivit Agerpres.

Astfel, la nivel general, deficitul balanței comerciale (FOB/CIF), pe primele șapte luni din 2025, a fost de 19,311 miliarde de euro, mai mare cu 1,272 miliarde de euro decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024.

Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (47% la export și 36,2% la import) și alte produse manufacturate (27,3% la export și 28,4% la import).

Totodată, în luna iulie a anului în curs, exporturile FOB au fost în valoare de 8,9 miliarde de euro (+7%, comparativ cu iulie 2024), în timp de importurile CIF au însumat 11,537 miliarde de euro (+2,4%), rezultând astfel un deficit de 2,636 miliarde de euro.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri, în perioada analizată, a fost de 40,597 miliarde de euro la expedieri, respectiv de 54,747 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi și 72,1% din total importuri.

De asemenea, raportat la intervalul de referință, valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri s-a situat la 15,989 miliarde de euro la exporturi, și de 21,151 miliarde de eu

