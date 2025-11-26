Connect with us

Eveniment

Românii care merg în Marea Britanie vor avea nevoie de un nou document, din 2026. Cât costă și cum se obține ETA

Publicat

acum 22 de secunde

Românii care merg în Marea Britanie vor avea nevoie de un nou document, din 2026. Toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie – Electronic Travel Authorisation (ETA) – din 25 februarie 2026, a informat, miercuri, Ambasada britanică la Bucureşti.

Potrivit reprezentanților ambasadei, ETA se va putea obţine rapid și simplu online sau folosind aplicația oficială „UK ETA”. Aceasta trebuie obţinută înainte de a călători.

Costul actual al ETA este de 16 lire și permite mai multe călătorii în Regatul Unit pentru șederi de până la șase luni consecutive pe parcursul a doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului – oricare dintre acestea are loc mai devreme.

„Recomandăm tuturor celor care planifică o călătorie în UK să aplice din timp, verificând informațiile oficiale de pe site-ul GOV.UK/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condițiile necesare înainte de plecare”, au anunțat miercuri Ambasada Marii Britanii la București.

sursa: Ambasada Marii Britanii la București

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 23 de secunde

Românii care merg în Marea Britanie vor avea nevoie de un nou document, din 2026. Cât costă și cum se obține ETA
vreme meteo umbrela ploaie ploua
Evenimentacum 44 de minute

Ciclonul Adel ajunge în România cu ploi abundente și lapoviță. Furtuna din Mediterană a generat cod roșu de vreme severă în Grecia
Evenimentacum 2 ore

Continuarea pistei de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: Modificări propuse în proiect
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 2 zile

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 ore

Hervis iese de pe piața din România. Magazinele din țară, vândute. Cine preia unitățile de vânzare a echipamentelor sportive
Economieacum 11 ore

UPDATE: Venituri nedeclarate de zeci de milioane lei, de pe OnlyFans și alte platforme, descoperite de ANAF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Evenimentacum o zi

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Evenimentacum o zi

Concerte susținute de Corul de copii Theotokos și artiști invitați, la Alba Iulia și în Germania, de Ziua Națională. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum o zi

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 12 ore

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Evenimentacum o zi

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Titularizare 2026: calendarul oficial al concursului. Când sunt înscrierile, inspecțiile la clasă și proba scrisă
sala clasa liceu examen
Educațieacum 8 ore

Noua programă școlară pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a. Modificări importante pentru elevii de liceu
Mai mult din Educatie