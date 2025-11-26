Românii care merg în Marea Britanie vor avea nevoie de un nou document, din 2026. Cât costă și cum se obține ETA

Românii care merg în Marea Britanie vor avea nevoie de un nou document, din 2026. Toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie – Electronic Travel Authorisation (ETA) – din 25 februarie 2026, a informat, miercuri, Ambasada britanică la Bucureşti.

Potrivit reprezentanților ambasadei, ETA se va putea obţine rapid și simplu online sau folosind aplicația oficială „UK ETA”. Aceasta trebuie obţinută înainte de a călători.

Costul actual al ETA este de 16 lire și permite mai multe călătorii în Regatul Unit pentru șederi de până la șase luni consecutive pe parcursul a doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului – oricare dintre acestea are loc mai devreme.

„Recomandăm tuturor celor care planifică o călătorie în UK să aplice din timp, verificând informațiile oficiale de pe site-ul GOV.UK/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condițiile necesare înainte de plecare”, au anunțat miercuri Ambasada Marii Britanii la București.

sursa: Ambasada Marii Britanii la București

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News