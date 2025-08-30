Connect with us

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie. Care sunt noile tarife. Precizări oficiale CNAIR

rovinieta online cnair posibile intreruperi plata online

Publicat

acum 12 secunde

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie. CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei se modifică pentru autoturisme.

Se aplică Legea 141/2025.

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie. Tarifele

Tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează:

  • rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro
  • rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro
  • rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro
  • rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro
  • rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie. Amenzi mai mari

De asemenea, se schimbă  și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme, după cum urmează: de la 275 la 500 lei (valoarea minimă) și de la 550 la 1.000 lei (valoarea maximă).

În ceea ce privește tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie. Cum se plătește

CNAIR le reamintește conducătorilor auto că atât rovinieta, cât și peajul (tariful de trecere pentru utilizarea podurilor dintre Fetești și Cernavodă) pot fi achitate astfel:

  • pe portalul CNAIR www.erovinieta.ro și prin intermediul aplicației eTarife (destinată telefoanelor mobile)
  • prin SMS, la numerele 7500 (rovinieta) si 7577 (peaj)
  • la punctele de lucru ale CNAIR – detalii – https://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/ROVINIETA-CNAIR.pdf
  • la punctele de lucru ale partenerilor autorizați de către CNAIR – detalii – https://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie
  • prin intermediul portalului www.ghiseul.ro  plata putând fi efectuată exclusiv cu cardul bancar
