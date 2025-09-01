Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia

Roxana Bocăniciu, o tânără fotbalistă din Geoagiu de Sus (Alba), cu o experiență de peste 10 ani în acest sport, a reprezentat cu mândrie România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat recent în Oslo, Norvegia, sub egida FIFA.

Roxana evoluează în Liga 1 Feminin, la echipa FC Hermannstadt, unde este una dintre jucătoarele de bază. A reușit să transforme o pasiune din copilărie într-o carieră în fotbalul de performanță.

Aceasta a fost selectată în lotul național al României și a contribuit la o performanță remarcabilă.

Astfel, la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă desfășurat în perioada 23-30 august, echipa României a ocupat locul 4 din 24 de țări participante, un rezultat deosebit pentru fotbalul feminin de stradă românesc.

„A fost o experiență unică, cu meciuri intense și o atmosferă incredibilă. Sunt mândră că am reprezentat România și că am avut șansa să joc alături de o echipă minunată”, a declarat Roxana.

Totodată, pe lângă performanțele sportive, tânăra de 18 ani este și premiantă la școală. Aceasta studiază în Teiuș, iar de cinci ori pe săptămână, după orele de curs, face naveta la Sibiu pentru antrenamente.

Evenimentul a reunit echipe din toate colțurile lumii și a promovat nu doar competiția sportivă, ci și valori precum solidaritatea, incluziunea și pasiunea pentru fotbal.

