Connect with us

Eveniment

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia

Publicat

acum O oră

Roxana Bocăniciu, o tânără fotbalistă din Geoagiu de Sus (Alba), cu o experiență de peste 10 ani în acest sport, a reprezentat cu mândrie România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat recent în Oslo, Norvegia, sub egida FIFA.

Roxana evoluează în Liga 1 Feminin, la echipa FC Hermannstadt, unde este una dintre jucătoarele de bază. A reușit să transforme o pasiune din copilărie într-o carieră în fotbalul de performanță.

Aceasta a fost selectată în lotul național al României și a contribuit la o performanță remarcabilă.

Astfel, la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă desfășurat în perioada 23-30 august, echipa României a ocupat locul 4 din 24 de țări participante, un rezultat deosebit pentru fotbalul feminin de stradă românesc.

„A fost o experiență unică, cu meciuri intense și o atmosferă incredibilă. Sunt mândră că am reprezentat România și că am avut șansa să joc alături de o echipă minunată”, a declarat Roxana.

Totodată, pe lângă performanțele sportive, tânăra de 18 ani este și premiantă la școală. Aceasta studiază în Teiuș, iar de cinci ori pe săptămână, după orele de curs, face naveta la Sibiu pentru antrenamente.

Evenimentul a reunit echipe din toate colțurile lumii și a promovat nu doar competiția sportivă, ci și valori precum solidaritatea, incluziunea și pasiunea pentru fotbal.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

Explozia de la Kronospan Sebeș. Care este starea muncitorului internat la spitalul din Alba Iulia
Evenimentacum 46 de minute

Grădinița și Creșa „Blauer Stern” din Sebeș: un reper al educației timpurii sustenabile, inaugurată pe 1 septembrie 2025
Evenimentacum O oră

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 5 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 3 ore

Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie, propuse Guvernului de Asociația Prosumatorilor de Energie
Economieacum 4 ore

Programul ”Rabla” pentru persoane fizice se lansează în septembrie. Ghidul, în consultare publică
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Ilie Bolojan a amenințat că-și va da demisia din funcția de premier: „Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”
Evenimentacum 9 ore

Guvernul își asumă răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Sportacum O oră

Performanță istorică: Echipa de polo pe apă CSM Oradea ajunge în BL8 (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Inspire Cinema Alba Iulia se închide de la 1 septembrie, temporar: Alba nu mai are nici o sală de proiecție. Care este motivul
Evenimentacum 9 ore

7 septembrie: Fiii satului Limba, ediția 57. Meci tradițional de fotbal, spectacol folcloric, foc de tabără și discotecă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 2 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 4 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 3 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Actualitateacum 2 ore

Ministerul Educației ia în calcul diferențierea la plata cu ora pentru profesori, între urban și rural, din 2026
Educațieacum 6 ore

Sindicatele din Educație boicotează începutul anului școlar. Apel la părinți: Nu participați la festivități golite de conținut
Mai mult din Educatie